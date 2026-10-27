Llorca afea a Compromís ser "los mejores para agitar pancartas, pero no para atender las peticiones de los profesores"

Archivo - Manifestación de docentes no universitarios en València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado a Compromís --que estuvo al frente de la Conselleria de Educación durante el anterior gobierno del Botànic-- porque, a su parecer, "son los mejores para agitar pancartas, pero no han sido los mejores para atender las peticiones de los profesores, para hacer más colegios o para climatizarlos".

"Los propios dirigentes que estuvieron ocho años en el gobierno y que no subieron el sueldo a los profesores, aunque se lo pidieron cinco veces, o que no climatizaron los colegios ahora se ponen la camiseta del mismo color y se van con una pancarta a las manifestaciones. Pues hay que tener cara dura", ha reprochado.

Llorca ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Ciclo Regional 'El pulso de nuestras comunidades', organizado por el periódico 20Minutos, al ser preguntado por las reivindicaciones del profesorado de la educación pública valenciana y la huelga indefinida convocada en mayo y que actualmente se encuentra suspendida.

El jefe del Consell ha defendido que él ha planteado "un plan muy ambicioso para atender" algunas peticiones realizadas por este colectivo, que, según ha remarcado, "entiende y comprende".

"Hay cosas que tenían que haberse atendido antes y no se atendieron; es cierto, lo reconozco, y por eso me he puesto a atenderlas. Y luego hay una parte política donde los propios dirigentes que estuvieron ocho años en el gobierno y que no les subieron el sueldo o no climatizaron los colegios, ahora se ponen la camiseta del mismo color y se van con una pancarta a las manifestaciones. Pues hay que tener cara dura y lo tengo que decir con total tranquilidad, es que son responsables de ello y algunos les dan cobijo", ha asegurado.

Cuando se le ha interrogado por si ve un "uso político" en las manifestaciones, Llorca ha respondido que "hay una parte que sí" y ha recordado que, durante ocho de los últimos diez años, (la educación) "la ha llevado Compromís", que, según ha considerado, "son los mejores para agitar pancartas, pero no han sido los mejores para atender la petición de los profesores".

El 'president' ha comentado que no se ha llegado a un pacto educativo --sí se han llegado a acuerdos sobre algunos temas puntuales con algunas fuerzas sindicales presentes en Mesa Sectorial-- porque "no han querido aceptarlo" y ha dicho que le da "la sensación" de que la presión "la agitan de cara a las elecciones".

En este punto, ha reivindicado las medidas adoptadas por su gobierno, entre las que ha citado que "este va a ser el año que más centros escolares se van a abrir", el plan de climatización con 140 millones de euros o el aumento de profesorado.

INFORME PISA

Por otro lado, se ha referido al refuerzo de Matemáticas y Comprensión Lectora que la Generalitat había impulsado antes de la "calamidad" de los resultados del Informe PISA. "Por cierto, --ha deslizado-- en las reivindicaciones sindicales nadie hablaba de poner más compresión lectora, parece que eso no era un problema para ellos, pero sí que era un problema para los que tenemos niños y niñas y las llevamos a los colegios".

Sobre esta cuestión, ha remarcado que si en la próxima edición de PISA los resultados no mejoran, "será responsabilidad única y exclusivamente nuestra y tendremos que responder al ciudadano".

El 'president' ha sacado pecho igualmente de la fotografía lingüística de la Comunitat Valenciana, "una comunidad bilingüe donde queremos proteger el valenciano y también queremos proteger el castellano". "No podemos convertirlo en una guerra de lenguas porque eso no hace favor a nadie; otra vez volvemos al tema de la polarización que no aporta nada nada bueno, a la sociedad".

Por último, ha aseverado que los 'populares' han hecho un "esfuerzo titánico" en la enseñanza gratuita de 0 a 3 años y han recuperado "la cultura del esfuerzo".