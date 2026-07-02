Llorca afirma que sobre la candidatura del PPCV "no hay novedades" y niega que le molestaran las palabras de Mompó

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la presentación de la Alianza Valenciana por la Seguridad y Defensa, a 2 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que está "súper orgulloso" de formar parte de un partido que está "tan unido en la Comunitat Valenciana" y ha indicado que, sobre la candidatura de la formación a las próximas elecciones autonómicas, "no hay novedades que decir". Al mismo tiempo, ha negado que le hayan molestado las palabras al respecto del presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves tras asistir a la presentación de la Alianza Valenciana por la Seguridad y la Defensa, un día después de que Mompó afirmara que Llorca "es una opción, obviamente", a ser el candidato 'popular' a la Generalitat en los próximos comicios, aunque recordó que es "de momento, todavía oficialmente no hay" un aspirante elegido por la dirección nacional de 'Génova'.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, en este mismo sentido, consideró que Llorca merece "todo el respaldo posible" como candidato y valoró que el jefe del Consell está "trabajando muy bien", aunque de igual modo recalcó que la decisión corresponde a la dirección nacional del partido.

Preguntado este jueves por si le han molestado las declaraciones de Mompó, el 'president' ha respondido: "Qué va, qué va". Dicho esto, se ha mostrado "súper orgulloso" de formar parte de un partido "que está tan unido en la Comunitat Valenciana" y que trabaja "en todas las instituciones, que están tan bien coordinadas". "Y sobre el tema de candidaturas, no hay novedades que decir", ha zanjado.