Mompó cree que 'Génova' tomará la decisión de designar al candidato del PPCV "en el mejor momento para los valencianos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó (i) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó, se ha mostrado convencido de que la dirección nacional del PP tomará la decisión de nombrar al candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat de cara a las próximas elecciones autonómicas "en el mejor momento para los valencianos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves tras presentan en Gandia (Valencia) una campaña para denunciar el deterioro del servicio de Cercanías, un día después de afirmar que el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, "es una opción, obviamente", a ser el candidato, aunque recordó que, "de momento, todavía oficialmente no hay" un aspirante elegido por la dirección nacional del PP.

Preguntado por estas palabras --ante las que Llorca ha negado este jueves haberse molestado--, Mompó ha señalado que, quien quiera "malinterpretarlas", lo va a hacer y ha insistido: "Es una evidencia que la dirección nacional no ha nombrado oficialmente al candidato a la Generalitat y es una evidencia que esa competencia es del presidente nacional --Alberto Núñez Feijóo--, porque así lo otorgan los estatutos".

Sobre su persona, ha agregado que es también "una evidencia" que está "muy a gusto" donde está, en la Diputació de València, "representando a todas las valencianas y los valencianos, desgraciadamente en el día de hoy, para intentar solucionar problemas que el Gobierno de España nos tiene abandonados".

"Tengo un perfil claramente municipalista y la labor que estoy haciendo creo que se me nota que la hago a gusto y que continuaré trabajando allá donde me toque estar", ha agregado Vicent Mompó.

VALORA EL "PASO MUY IMPORTANTE" DE LLORCA

Dicho esto, ha puesto en valor el "paso muy importante" y la "decisión difícil" que tomó "en su momento" el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de renunciar a la Alcaldía de Finestrat (Alicante). "Los que somos alcaldes sabemos lo difícil que es dejar una Alcaldía para precisamente coger en este caso el barco de la Generalitat, que tampoco era un barco fácil, y todas las decisiones familiares que eso repercutía", ha enfatizado.

En cualquier caso, Mompó ha remarcado que él toma las decisiones que tiene que tomar y ha asegurado: "Yo me imagino que antes de mayo del 27 tendremos un candidato a la Generalitat". Aunque ha remarcado que esta es una competencia del presidente nacional del PP.

No obstante, el dirigente provincial ha afirmado que es "consciente de la importancia que tiene la Comunitat Valenciana" para Alberto Núñez Feijóo y que sabe "la estima que le tiene" el líder nacional del PP a la región. "Estoy seguro de que, con la información que tienen y con las decisiones que han de tomar, que son muchas, la tomarán en el mejor momento para los valencianos", ha agregado.