Llorca anuncia que la Comunitat se abre a negociar la nueva financiación autonómica pero pide que se debata en el CPFF

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una reunión, en el Palau de la Generalitat valenciana, a 15 de junio de 2026- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la Comunitat Valenciana se abre a negociar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, pero ha reclamado que esa negociación se lleve a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se pueda abordar con "todos juntos en una mesa" y con "transparencia". En este sentido, ha rechazado de nuevo participar en reuniones bilaterales: "Quiero que no me engañen".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell este lunes, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, tras mantener una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, que se ha alargado durante una hora, aproximadamente. En este encuentro, el ministro le ha trasladado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre, según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Al finalizar el encuentro, Llorca ha agradecido el "tono dialogante" del ministro y ha detallado de que le ha transmitido "claramente" a este que la Comunitat está "abierta a negociar un nuevo modelo de financiación", pero ha pedido que esa negociación sea en el CPFF. "Para ser más concreto y que todo el mundo lo entienda: sí a negociar modelo de financiación si convocan ya el CPFF. Ahí la Comunitat irá con la voz de todos los valencianos para pedir un sistema de financiación que sea justo, equitativo e igual para el conjunto de todos los españoles", ha expuesto.

En ese foro, ha detallado, cada autonomía "tendrá que solicitar lo que crea conveniente", pero en conjunto tanto comunidades autónomas como Gobierno de España podrán "llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos, pero que garantice igualdad entre todos". "Creo que tenemos que establecer ese canal de negociación, pero todos juntos en una mesa porque es la única forma de solucionarlo", ha argumentado.

Sobre la cifra de los 3.700 millones que el Gobierno asegura que supondría el nuevo modelo para la Comunitat, Llorca ha preguntado al ministro "cómo se garantiza que ese dinero está" y en qué ley orgánica queda recogido. "Tiene que ir en base a una ley y ese dinero no tiene que ser solo una declaración de intenciones, sino una realidad que se va a poner sobre la mesa", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que España le ha transmitido que "ni hay una ley orgánica preparada ni tampoco tiene unos presupuestos donde está reflejada esa cantidad". "No se trata de renunciar a nada, sino que primero tienen que haber unas garantías", ha aseverado.

FONDO DE NIVELACIÓN Y EXTRAFLA

Además, Llorca ha indicado que le ha pedido al ministro España la activación del fondo de nivelación transitorio, a lo que él le ha contestado "que no a haber fondo porque considera que ya se está en una fase de negociación del nuevo modelo de financiación". "Me parece un poco incongruente porque a día de hoy ni siquiera está convocado el CPFF, ni siquiera hay un borrador de ley orgánica que regule el nuevo modelo de financiación y tampoco hay ninguna consignación presupuestaria", ha replicado.

Sobre el ExtraFLA, ha valorado que vaya a estar resuelto próximamente, lo que da a la Generalitat "garantías de liquidez para pagar a proveedores", pero ha argumentado que esta "no reclama nada que no nos corresponda", ya que se trata de "cumplir con atrasos que no se tendrían que estar produciendo".

Respecto a la dana, ha vuelto a pedir al Gobierno que se modifique la ley de contratos para que se puedan tramitar como emergencia las obras pendientes, la necesidad de exonerar el pago de intereses por devolución de subvenciones y el retorno del IVA pagado por la Generalitat de los contratos de emergencia. Paralelamente, también le ha exigido los 4.000 millones de euros "pendientes" en materia de dependencia y los 1.000 millones de la atención sanitaria a los desplazados.

Sobre los créditos dana, ha lamentado que el Ejecutivo central "solo permita endeudarte" y no haya dispuesto ayudas a fondo perdido y entregas a cuenta, al tiempo que ha criticado que del Fondo de la Solidaridad de la UE solo hayan llegado 100 millones de los 1.000 repartidos.

AUTONOMÍA FISCAL

En materia de autonomía fiscal, ha apostado por abordar este asunto "cuando llegue el momento" en el CPFF, que es el "foro pertinente", pero ha garantizado que no aceptará ningún modelo que sitúe a la Comunitat por debajo de la media. También ha rechazado reuniones bilaterales con el Gobierno: "Tiene que haber igualdad entre los españoles y la forma de conseguirla es que sean multilaterales". Y ha remarcado que su "obligación institucional" es "anteponer los intereses" de su región.

En cualquier caso, ha lamentado que por parte del Gobierno no exista "voluntad" de negociar y ha insistido en que "primero tiene que haber un borrador de ley orgánica" y "ciertas garantías documentales" que recojan "de dónde sale la aportación económica", por lo que ha advertido: "Si no hay ley orgánica y no hay presupuestos del Estado, cualquier consideración económica de la que se hable no es real. Sin eso es difícil el entendimiento".

No obstante, ha matizado que el hecho de que el Gobierno ponga encima de la mesa un modelo no le parece "descabellado", pero "tiene que estar muy bien justificado y reglamentado". "No renuncio a mi talante de buscar diálogo y entendimiento, pero quiero que no me engañen ni quiero que engañen a esta región", ha aseverado. También ha abogado por defender el criterio de población ajustada y ha asegurado que un buen ejemplo de la disposición del Gobierno sería aceptar el fondo de nivelación.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA Y EXCEPCIONALIDAD

Sobre la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha prometido que defenderá "lo mejor para esta tierra". Y sobre si aceptaría la Generalitat la propuesta actual del Gobierno como base para negociar en el CPFF, ha afirmado que, si hay "un documento donde empecemos a hablar", él no tiene "ningún problema", pero tal y como está no lo aceptarán "nunca" porque la Comunitat sigue "por debajo" de la media.

"Lo lógico es que cualquier modelo de financiación que se plantee en España tiene que contemplar que el problema valenciano se solventa y no que quede por debajo de la media", ha reflexionado. En este punto, ha sacado pecho de que él ha conseguido "convencer a todos los varones" de su partido de que, "si tiene que haber alguna excepcionalidad, tiene que ser en la Comunitat Valenciana" por ser la más infrafinanciada y por la dana.

"Y eso los presidentes autonómicos del PP lo han aceptado. Ahora lo tienen que aceptar los otros que no son de mi partido", ha emplazado. Dicho esto, y cuestionado sobre si se aprobara una ley que recoja la quita de la deuda, ha avanzado que la Generalitat la "acataría" aunque no lo "comparta".

OTRAS PETICIONES

Por otro lado, el 'president' ha detallado que también ha trasladado al ministro una serie de peticiones en materia de infraestructuras, como la necesidad de terminar el Corredor Mediterráneo, las ampliaciones de los aeropuertos de Alicante y València, la ejecución del plan de Cercanías y en especial la línea C-3 tras la dana, el tren de la costa, el soterramiento de las vías en Alfafar, el acceso norte al puerto de València o actuaciones en la red viaria.

También le ha transmitido su "preocupación" respecto al trasvase Tajo-Segura, le ha instado a acelerar las obras hidráulicas y ha lamentado la "poca ejecución presupuestaria" de la Confederación del Júcar (CHJ), entre otras cosas. Sobre la mesa también ha estado la situación de l'Albufera y las obras de reconstrucción.

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



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