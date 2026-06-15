España traslada a Llorca que aprobará este lunes 4.000 millones para la Comunitat entre el ExtraFLA y el FLA ordinario

Reunión en el Palau entre el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro Arcadi España - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado este lunes al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con quien ha mantenido una reunión en el Palau, que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de esta tarde aprobará 4.000 millones para la Comunitat Valenciana: 1.904 millones de euros del ExtraFLA y otros 2.126 del FLA ordinario del tercer trimestre, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

España también ha comunicado que la Generalitat contará con 344 millones del Fondo de Solidaridad de la UE para mitigar los daños de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas en la provincia de Valencia. Son 52 millones más de lo previsto porque el Gobierno ha asignado a la Generalitat "los recursos que no han podido ser absorbidos por las entidades locales", según han indicado las mismas fuentes.

El ministro de Hacienda ha invitado al 'president' de la Generalitat "a remar en la misma dirección" para que la Comunitat Valenciana logre "los 3.669 millones que supondría el nuevo modelo de financiación". Arcadi España ha recordado que esta cantidad "supone más del doble" de los 1.782 millones que Llorca reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión del pasado diciembre.

España también ha recordado la "oportunidad" de que la Comunitat Valenciana "reduzca en 11.210 millones su deuda con la aprobación de la quita que se está tramitando en el Congreso a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez".

El ministro de Hacienda ha trasladado también que la actualización de las entregas a cuenta contemplado en el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno supondrán una "cifra récord" de 14.993 millones de euros para la Comunitat.

Por ello, ha pedido a Pérez Llorca que inste al PP "a no rechazar por tercera vez esta medida", tras el voto en contra en enero y febrero, y en esta ocasión "apoye la convalidación el RDL este el jueves en el Congreso".