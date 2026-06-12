Llorca anuncia el inicio de las obras para construir 822 VPP en Torrevieja: "Serán una realidad en 2028"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), este viernes en Torrevieja (Alicante) - GVA

ALICANTE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado el inicio de las obras para la construcción de 822 viviendas de protección pública (VPP) en Torrevieja (Alicante), en el marco del Plan Vive, y que "serán una realidad en 2028".

Así lo ha destacado este viernes en el municipio durante la presentación de este plan con el que se pretende impulsar VPP en cuatro solares municipales con una inversión estimada de cien millones de euros, ha detallado el Consell en un comunicado.

En el acto también han participado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y representantes de las constructoras adjudicatarias de estos inmuebles.

La Generalitat explica que ha adjudicado en Torrevieja mediante encomienda de gestión con el Ayuntamiento la construcción de esas 822 VPP a través del Plan Vive. Las actuaciones se desarrollan sobre cuatro solares municipales situados en los sectores La Hoya y La Manguilla y se construirán viviendas tipo estudio y de uno, dos y tres dormitorios, "adaptadas a los distintos perfiles de demanda". El procedimiento de permuta de suelo permitirá al consistorio recibir 182 viviendas para su parque municipal.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha destacado el "fomento" de las VPP en la Comunitat Valenciana "para las personas que más lo necesitan y pensando especialmente en la gente joven", frente a "los cero inmuebles sociales en las dos legislaturas anteriores, gracias a la puesta en marcha del Plan Vive y a la colaboración público-privada".

Según la Generalitat, "en apenas tres años el gobierno valenciano ha impulsado la puesta en marcha de casi 6.500 inmuebles en las tres provincias desde el inicio de esta legislatura", de los que 4.833 corresponden a VPP y en "colaboración público-privada", a las que se suman 1.585 de promoción privada, ha apuntado.

En este sentido, ha agradecido a los 320 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana "de todos los colores políticos" adheridos al Plan Vive por "creer en este proyecto y querer solucionar el problema de la vivienda".

ADJUDICACIÓN "MÁS TRANSPARENTE"

También ha ensalzado la labor de la Conselleria de Vivienda con el Plan Vive "por desatascar problemas tan estructurales como la vivienda, con novedades importantes y dando preferencia a los jóvenes", además de asegurar que la Generalitat "está corrigiendo los errores del pasado".

Al respecto, ha apuntado: "Adjudicamos las viviendas de una forma mucho más transparente, mucho más objetiva, y a través de un portal que hemos presentado, donde cualquier persona se puede inscribir y cualquier persona puede tener la información en el momento".

Todo ello, en un contexto marcado por la polémica surgida por el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, en Alicante, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. En esta causa judicial han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas, como la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de una VPP en el complejo y dimitió de ese cargo tras la polémica surgida al conocerse este hecho. También fueron beneficiarios familiares de la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, igualmente imputada.

Desde el Consell han sostenido que se han recuperado "los principios de igualdad, objetividad y concurrencia para las adjudicaciones de VPP que el anterior gobierno había eliminado en su decreto y que especifica la obligatoriedad de los notarios de comprobar el visado del comprador".

Además, han remarcado que "se apuesta por una mayor publicidad, transparencia, control y más seguridad, con la publicación obligatoria de las promociones en la web de la Generalitat, el registro electrónico de solicitudes, y la creación de una Comisión de Valoración, colegiada, técnica e independiente, para evaluar los requisitos en los visados de los compradores, entre otras nuevas medidas puestas en marcha por el Consell".

Igualmente, han explicado que "se introduce el arraigo territorial como criterio clave" en el acceso a VPP "en las que se prioriza a aquellas personas que quieran seguir viviendo en su municipio".

El 'president' también ha incidido en que el Plan Vive contempla una reserva del 40 por ciento de las VPP para los jóvenes y ha aludido a otras medidas puestas en marcha por el ejecutivo valenciano como "la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para jóvenes y personas vulnerables" y "el programa de garantías del Institut Valencià de Finances (IVF) para facilitar la adquisición de viviendas a los jóvenes y que permite financiar hasta el 100% del inmueble".

PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL

A juicio del 'president', "el problema de la vivienda solo se va a solucionar construyendo más viviendas y eso es lo que tienen que hacer las administraciones" y, para ello, ha apostado "por respetar la sostenibilidad, eliminar burocracia y redactar una nueva legislación en materia urbanística que dé más autonomía a los ayuntamientos", de la que ha asegurado: "Se está preparando y yo creo que este año también verá la luz".

Asimismo, ha invitado al Gobierno de España "a sumarse" al Plan Vive. "Hemos encontrado una buena fórmula para construir viviendas en la Comunitat Valenciana", ha defendido Pérez Llorca.

Y ha agregado: "Si tuviésemos una verdadera colaboración y si el Gobierno de España se sumase a este proyecto, que está permitiendo que en muchísimas localidades de la Comunitat Valenciana se construyan viviendas, podríamos ser mucho más ambiciosos y no hablar de 10.000, sino hablar de 20.000 VPP".

Del mismo modo, ha instado a "tomar ejemplo de la Comunitat Valenciana en las rebajas fiscales" y ha afirmado que "el 30% del coste de una vivienda está solo en los impuestos y si verdaderamente" se quiere "ayudar a que la gente pueda acceder a una vivienda, hay que bajar impuestos".