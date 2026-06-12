Llorca anuncia que el plan de climatización educativa se aplicará desde septiembre y la bajada de ratios, en abril

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una declaración institucional desde el Ayuntamiento de Torrevieja - GVA

ALICANTE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes, en una declaración institucional desde el Ayuntamiento de Torrevieja, que el plan para climatizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana se empezará a aplicar desde el inicio del próximo curso 2026-2027, a partir de septiembre, y se ha comprometido "personalmente" a que el proceso de bajada de ratios de alumnos en las aulas comience en abril de 2027.

Llorca ha hecho esta declaración institucional sin preguntas tras la reunión semanal del pleno del Consell en Torrevieja, un día después de que los sindicatos STEPV, CCOO y UGT comunicaran la suspensión provisional de la huelga indefinida que los docentes valencianos han protagonizado desde el pasado 11 de mayo.

Este pasado jueves también se firmaron solo dos acuerdos parciales: el de burocracia (suscrito por STEPV, CSIF, CCOO y UGT) y el de valenciano (solo por CSIF), que se unen al de retribuciones rubricado el 25 de mayo por ANPE y CSIF. A partir de ahora, las conversaciones se reconducen hacia mesas sectoriales.

Llorca ha expresado su "respeto" por aquellos que han secundado las movilizaciones --"la huelga es un derecho y una expresión legítima de una parte de la comunidad educativa, y este Consell la respeta como tal"-- y se ha centrado en defender la última propuesta trasladada por la Generalitat en el marco de la huelga indefinida.

Según ha destacado, este "acuerdo global" supone más de 3.338 millones de euros adicionales para la educación pública valenciana, lo que según él demuestra que el Consell ha "escuchado" a la comunidad educativa y ha "respondido con hechos, cifras y compromisos concretos".

"Es la mayor apuesta de la historia en la Comunitat Valenciana en educación", ha asegurado, y ha señalado como "dato no menor" que los 3.338 millones suponen "casi mil millones" más que la propuesta que "los propios sindicatos plantearon al inicio de la huelga". "Es decir, este gobierno no solo ha escuchado: ha ido más lejos de lo que nos pedían cuando empezó esta negociación", ha sostenido.

El jefe del Consell ha destacado que "ninguna comunidad" autónoma ha realizado una apuesta similar por la educación pública, con "una bajada de ratios tan ambiciosa" ni un volumen similar de contratación docente. "Vamos a estar a la altura de la decisión, de los profesores, de las madres y padres y, sobre todo, vamos a estar a la altura de los alumnos, que son la razón de ser de todo nuestro sistema educativo", ha prometido.

TODAS LAS MEDIDAS ESTARÁN PRESUPUESTADAS

Según ha expuesto, todas las medidas propuestas "van a seguir adelante, encontrándose ya incluidas en los presupuestos de 2026", cuya tramitación parlamentaria continuará en Les Corts hasta final de julio: "Nos ponemos a trabajar desde hoy mismo para empezar a aplicarlas, pensando única y exclusivamente en mejorar la educación pública valenciana".

En cifras, ha resaltado que la propuesta contempla más de 5.000 contrataciones de docentes extraordinarias, sumadas a los 2.742 profesores que se destinarán "exclusivamente" a la reducción de ratios con el objetivo de que haya menos alumnos por aula, más atención individualizada, una mayor "capacidad de detectar dificultades a tiempo y mejores condiciones para enseñar y aprender". También ha puesto en valor la inversión "sin precedentes y sin demoras" en el plan de climatización de centros.

EDUCLIMA, RATIOS Y RECOLE

Al respecto, Llorca ha anunciado que como "primera medida" se aplicará a partir de septiembre el plan EduClima, dotado con 140 millones y con 32 millones presupuestados para este año, con la intención de "climatizar todas las aulas" en colaboración con los ayuntamientos y que "sea realidad en 2026".

Respecto a la bajada de ratios, ha trasladado su "compromiso personal" de que se empiece a aplicar a partir de abril, dado que en septiembre es "materialmente imposible" por el proceso de admisión. "Y allí donde sea posible la aceleraremos aún más", ha prometido, con la idea de alcanzar el objetivo de 22 alumnos por aula en Primaria, 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato; lo que supone rebajas del 12%, 17% y 20%, respectivamente.

Se activará también el plan Recole, con diez millones este año y una inversión total de 40 millones para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para renovar sus colegios públicos. Según ha avanzado, en septiembre se publicará el borrador de las bases para que, antes de que finalice 2026, "se estén presentando ya las solicitudes".

Otro de los anuncios que ha realizado es que se aumentarán en un 30% los profesionales de educación social y se abrirán 36 nuevas aulas UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales. Llorca ha destacado que durante esta legislatura se han abierto 118 recursos de este tipo "en solo tres años".

En el próximo curso también se incrementará la oferta en 19 nuevos ciclos de Formación Profesional y se consolidará la red de prospectores de FP. Además, contará con puestos adicionales para la escolarización sobrevenida, por lo que se contratarán 700 puestos en el próximo curso con una dotación de 35 millones.

NEGOCIACIONES

En cuanto a la negociación con los sindicatos, que contemplan retomar las movilizaciones cuando sea necesario, Llorca ha remarcado que la suspensión temporal de la huelga y la propuesta global realizada por el Consell "no significa cerrar la puerta al diálogo": "Las puertas de la Generalitat Valenciana seguirán abiertas para quien quiera sumar (...). Estamos dispuestos a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro".

Dicho esto, ha afirmado que "la llegada del verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación y derivar en parálisis" porque, ha reivindicado, "la educación y las mejoras que la escuela pública necesita no entiende de calendarios ni de vacaciones". Por eso ha garantizado que la Generalitat seguirá "trabajando para que el próximo curso comience con más profesores y con mejores instalaciones, porque la educación no espera".

Y ha tendido la mano una vez más a los sindicatos educativos, a los que ha invitado a sumarse a las mejoras de este "acuerdo": "Aplicar hoy estas medidas no es incompatible con seguir negociando mañana porque, si somos capaces de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán y los acuerdos irán a más, porque cuando gana la educación, ganan los valencianos".

En otro punto de su intervención, ha reiterado su "compromiso de alejar la política de las decisiones educativas". "La escuela no puede ser un campo de batalla partidista, ni un instrumento de confrontación permanente. Debe centrarse en lo verdaderamente importante: en la calidad de la enseñanza, en el trabajo de los docentes y en el futuro de los alumnos".