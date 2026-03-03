Llorca anuncia que el próximo pleno del Consell aprobará las nuevas deducciones a la música

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. - GVA

CASTELLÓ, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la aprobación en el próximo pleno del Consell de la nueva deducción autonómica en el IRPF específica para fomentar la práctica de la música, una iniciativa que se suma a la política de alivio fiscal de la Generalitat para las rentas medias y bajas de la Comunitat Valenciana.

Esta medida anunciada por Pérez Llorca en el Debate de Política General, permitirá desgravarse hasta 150 euros en gastos "como la compra de instrumentos o partituras, coste en formación y cuotas de escuelas, conservatorios o sociedades musicales", ha destallado.

El jefe del Consell, que ha visitado la Escuela de Música de la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes, ha explicado que esta deducción, anunciada en el pasado Debate de Política General, "tendrá efecto inmediato y con carácter retroactivo para la declaración de la Renta de 2025", tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, hay que señalar que la Comunitat Valenciana es la única región de España que va a aplicar esta medida que va a beneficiar a las personas que practican la actividad musical, en una muestra de una administración que cumple sus promesas de seguir bajando impuestos.

Así, estas deducciones podrán utilizarlas a partir de ahora los valencianos con un nivel de renta de hasta 60.000 euros en las declaraciones individuales y 78.000 en las conjuntas.

De este modo, se va a apoyar por primera vez en materia fiscal la práctica de la música "una seña de identidad que tenemos en el pueblo valenciano y que forma parte de un sentimiento de arraigo y de tradición de la Comunitat Valenciana", ha asegurado Pérez Llorca.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha resaltado la importancia de escuelas, conservatorios y de las 550 sociedades musicales de nuestro territorio, que "nos hacen ser más hospitalarios", al tiempo que ha reafirmado el compromiso de la Generalitat "por cuidar mucho y seguir trabajando para garantizar la actividad musical en todos los pueblos de la Comunitat".

ALIVIO FISCAL PARA MILES DE CIUDADANOS

El jefe del gobierno autonómico ha subrayado también la política fiscal del Consell que ha pasado de ser la de mayor presión a la que tiene más deducciones en el IRPF para rentas medias y bajas. Al respecto, Pérez Llorca ha afirmado que con esta nueva desgravación "damos un paso más para demostrar que pagando menos impuestos se puede recaudar más".

En esta línea, Pérez Llorca ha indicado que este aumento de la recaudación "permite una administración más eficiente en la gestión que conlleva invertir mejor en educación, sanidad y servicios sociales".