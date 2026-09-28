Llorca avanza una nueva convocatoria de ayudas al alquiler y subvenciones para afectados por okupaciones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que el Consell lanzará una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros, acompañada de subvenciones para rehabilitación, accesibilidad, cobro seguro del alquiler y apoyo a víctimas de la okupación.

También ha adelantado que la Administración autonómica abonará un seguro para propietarios de viviendas vacías que las alquilen a precios asequibles y la ampliación hasta los 50 años para acceder al aval del Institut Valencià de Finances (IVF) para la compra de una vivienda.

Llorca ha mencionado el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid, que a su juicio refleja "el fracaso de las políticas de la izquierda". "Maricarmen ha visto que en ocho años la izquierda la ha dejado peor de lo que estaba porque hoy paga la luz y el gas un 30% más caros, le han subido los impuestos un 40%, la cesta de la compra un 35% y, encima, le han quitado su casa. Maricarmen es, sin duda una víctima de la política del --presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez con la ayuda de Compromís", ha sostenido.

AUTÓNOMOS, FISCALIDAD Y EMPLEO

Respecto a autónomos, fiscalidad y empleo, ha anunciado la puesta en marcha de la cuota cero para autónomos durante dos años, ampliada a cuatro años para los jóvenes, y líneas específicas para mujeres autónomas.

También una nueva rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la elevación del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio y ampliación de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en la declaración individual y los 78.000 en la conjunta. "Bajar impuestos funciona, mueve la economía y no se resienten los servicios públicos", ha reivindicado.

Asimismo, el jefe del Consell ha confirmado nuevas deducciones fiscales por la compra de audífonos y por gastos veterinarios, nuevos incentivos fiscales para el voluntariado individual y corporativo, y la rebaja del 10 por ciento en el canon del agua y reducción lineal del 3% de todas las tasas de la Generalitat.

En materia de juventud y formación profesional, Pérez Llorca ha adelantado una nueva subvención de 1.000 euros para gastos de notaría, registro y gestoría en la compra de la primera vivienda por jóvenes menores de 35 años, una ayuda de 300 euros para que jóvenes de 18 a 24 años obtengan el permiso de conducir y la firma de los convenios necesarios para garantizar que todo el alumnado de Formación Profesional pueda realizar prácticas en empresas.