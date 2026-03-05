Llorca avisa del "efecto llamada" de la regularización masiva de migrantes y aboga por que España no sea un "coladero"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de este jueves en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido del "efecto llamada" de la regularización masiva de migrantes planteada por el Gobierno central, que ha calificado de "irresponsabilidad" y que ha advertido de que conllevará un "efecto llamada" y traerá "muchos problemas" al país. Para evitarlo, ha abogado por trabajar desde sus competencias para "no permitir" que España "se convierta en un auténtico coladero".

Así lo ha manifestado en la sesión de control de este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que había preguntado sobre cómo va a reaccionar el Consell ante "la violencia ejercida por inmigrantes ilegales en nuestras calles" tras "los últimos casos publicados".

En este sentido, Llorca ha reconocido que la okupación se ha convertido en un "problema real" y ha argumentado que las instituciones tienen "la obligación de no esconderlo y de trabajar para que desaparezca". "Esa es la realidad, sobre hipocresía y faltan ganas del Gobierno para afrontar esa realidad", ha considerado.

A su juicio, "algo falla cuando todos los países de nuestro entorno sin excepción están regulando y ordenando la inmigración y España está haciendo lo contrario". "Ningún gobierno de Europa está planteando un proceso de regularización masiva sin control penal de ningún tipo y, en cambio, en España sí lo están planteando. Es una irresponsabilidad y hay que decirlo claro", ha proclamado.

El jefe del Consell ha resaltado que fue "muy claro" hace unos meses en su debate de investidura, en el que asumió unos compromisos que ha garantizado que va a cumplir y que ya está "cumpliendo", porque ha argumentado que su "forma de entender la política es que, cuando uno da la palabra, la tiene que cumplir". "Estamos haciendo muchas cosas al respecto y vamos a seguir trabajando", ha prometido.

POLÍTICA MIGRATORIA "ERRÁTICA" DEL GOBIERNO

Dicho esto, ha indicado que la Generalitat tiene recurrido el decreto de reparto y traslado de menores a la Comunitat Valenciana y, al respecto, ha "anunciado" que el Tribunal de Instancia de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta ha dictaminado que el Gobierno "traslada a los menores vulnerando sus derechos y escondiendo los criterios que utiliza para asignarlos a una comunidad o a otra".

"Por lo tanto, ahora será el Gobierno el que tendrá que aclarar si van a prevalecer los intereses del menor o sigue prevaleciendo los intereses partidistas de seguir en La Moncloa", ha continuado, a la vez que ha incidido en que la justicia "ya ha dejado claro que hay una política errática migratoria por parte del Gobierno de España". En esta línea, ha celebrado que la justicia "le está dando la razón a la Generalitat y está anulando todas las resoluciones de traslado de menores que se han producido aquí".

Por otro lado, Pérez Llorca ha señalado que en su investidura también se comprometieron a seguir trabajando en los planes de reunificación de origen de los menores con sus padres y ha avanzado que se está ultimando la firma con uno de esos países, mientras que la Administración autonómica ha abierto la vía a negociar con otros.

Asimismo, ha valorado que se comprometió a reforzar las garantías y controles en las pruebas de edad de los menores que llegasen a la Comunitat y ha asegurado "con rotundidad que eso se está haciendo". Todo ello, mientras la Generalitat sigue exigiendo al Ejecutivo central "que se ponga en marcha ya" el sistema integrado de vigilancia exterior en la costa valenciana.

El Consell también ha solicitado al Ministerio del Interior que incluya la nacionalidad en los datos y estadísticas de delincuencia, "como ha hecho el País Vasco o como ha hecho Cataluña, que ya saben todos quién gobierna o quién les apoya en el gobierno", ha deslizado.

En este marco, ha considerado importante continuar reclamando al Ministerio que incremente y ejecute los fondos para la mejora y la creación de las nuevas dependencias de la Guardia Civil, que lo requieren "muchísimos municipios", y también de la Policía Nacional, así como que aumente el número de efectivos.

En cuanto a okupación ilegal, el 'president' de la Generalitat ha reiterado su compromiso con proteger a los "legítimos propietarios" de las viviendas y para ello ha destacado la creación de una Oficina de Atención a las Víctimas de la Okupación, "que garantiza que las víctimas reciban atención integral, completamente gratuita, asegurando la proximidad del servicio en todo el territorio".

"QUIEN VENGA ILEGALMENTE, DEPORTACIÓN INMEDIATA"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha insistido en la necesidad de que las calles valencianas "vuelvan a tener seguridad" y ha advertido de que esto "forma parte de los mínimos de bienestar que merecen los ciudadanos". Además, ha asegurado que las cifras de delincuencia de inmigrantes ilegales "asustan en Europa" y ha valorado que por ello "se están dando pasos para revertir el efecto llamada a la inmigración ilegal y descontrolada, salvo países que pretenden reemplazar a sus nacionales por extranjeros de culturas que no respetan los derechos humanos", como a su juicio ocurre en España.

"Quien venga ilegalmente, deportación inmediata; quien venga legal o ilegalmente y cometas delitos en España, repatriación inmediata; y quien venga a vivir del esfuerzo de los españoles, imponer sus costumbres y denigrar las nuestras, nuestra cultura, nuestro modo de vida, y a no trabajar, repatriación inmediata. A su casa. Así de claro. Así de lógico. Así de sentido común. Y los menores, con sus padres", ha argumentado Llanos.