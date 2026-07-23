Llorca celebra que el acuerdo de Ford y Geely "garantiza el futuro" de los trabajadores de la fábrica y sus proveedores

El presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el acto institucional en las instalaciones de la factoría de Ford en Almussafes, a 23 de julio de 2026, en Almussafes, Valencia, Comunitat Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado que el acuerdo entre Ford y la empresa china Geely para formar una joint venture que producirá cinco nuevos vehículos en Almussafes (Valencia) "garantiza el futuro" tanto para los trabajadores de la fábrica como para los "más de 15.000 puestos de trabajos indirectos de empresas proveedoras".

Llorca ha visitado este jueves la fábrica valenciana, en un acto para anunciar que Ford y la empresa china Geely crearán una empresa conjunta con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes (Valencia) a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

En la jornada han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick; el vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young, y el vicepresidente de Geely Auto Group, Alex Nan, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros. Han asistido miembros del Consell y ministros del Gobierno.

Llorca ha subrayado la importancia de Ford para el tejido económico valenciano desde su llegada en 1976 y se ha dirigido a los trabajadores de la planta: "Sé que la incertidumbre ha causado angustia. Con este acuerdo, se garantizar el futuro y se pone fin a esa etapa un poco convulsa que a todos nos generaba nerviosismo".

El 'president' ha asegurado que, "cuando a esta comunidad le va bien, a España le va bien". Así, ha afirmado que desde la Generalitat "siempre" han tenido claro "que con entendimiento se puede llegar a grandes acuerdos", y que, "cuando se llega a acuerdos, se garantiza el futuro y el empleo".

Así, ha destacado que el Consell "ha tomado decisiones valientes" para crear un entorno favorable para la atracción de inversiones, y ha destacado la simplificación administrativa puesta en marcha para "generar estabilidad"

Llorca ha afirmado que "lo que estamos viviendo es un ejemplo de lo que esta es la línea que tenemos que seguir" y ha trasladado el "compromiso de la Generalitat hasta que esta gran empresa esté en la máxima producción, que se va a conseguir".

Además de intervenir en el acto de presentación del acuerdo, Pérez Llorca ha mantenido una reunión con representantes del comité de empresa y de Ford España. En el encuentro han participado, entre otros, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, el presidente de UGT Ford, José Luis Parra, el director de Recursos Humanos de Ford España, Eduardo Guillamón y la directora adjunta de fabricación de Ford, Lucía Hernández.

Además, por parte del Consell, han estado presentes el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.