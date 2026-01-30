Llorca cree que el Gobierno está "esperando" para negociar la financiación a que Junqueras "diga si lo tienen que hacer"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha deslizado que el Gobierno estará "esperando" de cara a negociar con las comunidades autónomas la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica a que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, "le diga si lo tienen que hacer o no lo tienen que hacer".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este viernes en Ontinyent (Valencia), al ser preguntado por si se ha producido algún avance con el Ejecutivo central al respecto y por si hay fecha para una hipotética reunión con la Generalitat.

"Lo único que tenemos hasta la fecha es que el presidente del Gobierno de España --Pedro Sánchez-- se reunió con el señor --Oriol-- Junqueras para pactar una serie de beneficios para los separatistas catalanes, pero no para que sea una realidad el sistema de financiación", ha cuestionado.

Dicho esto, ha insistido en que el nuevo modelo planteado por el Ejecutivo central "no es bueno para los valencianos" y ha argumentado en que en este asunto "no se trata de mejorar, se trata de recibir lo que es justo, que son dos cosas diferentes".

Además, ha acusado al Gobierno de "no respetar la autonomía fiscal de una comunidad autónoma", lo que supone "una premisa" que le parece "muy grave". Y ha advertido de que para la Comunitat Valenciana "significaría que impuestos que no pagamos ya los valencianos los tengamos que volver a pagar", por lo que habría que "recuperar el impuesto a la muerte", entre otros.

Pérez Llorca ha reivindicado que con "la decisión que tomó el gobierno del cambio" los valencianos se han "ahorrado 220 millones de euros" y se ha preguntado "por qué un valenciano tiene que volver a pagar más impuestos para que el sueño independentista de algunos lo tengamos que nosotros financiar". "Me niego profundamente", ha recalcado el 'president' de la Generalitat.

Con todo, ha emplazado al Gobierno de España a reunir a todos los presidentes autonómicos para que estos se pongan "de acuerdo", si "de verdad" el Ejecutivo central "quiere un modelo de financiación justo" para la Comunitat Valenciana.