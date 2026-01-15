Llorca cree que el nuevo sistema de financiación es un "cartel electoral" de Montero para su candidatura a Andalucía

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el exministro, Jordi Sevilla, y la alcaldesa, María José Catalá, durante el acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, en el Monolito en el Parterre del - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España "no será tan bueno" cuando todas las comunidades autónomas, "de diferente color político", salvo Cataluña, "no lo aceptan", y ha expresado que tiene "la sensación" de que simplemente es "un cartel electoral que se ha inventado" la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, "para su candidatura a Andalucía".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir este jueves en València al acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que todas las CCAA salvo Cataluña expresaron su rechazo explícito a la propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación.

"Ayer no se presentó ningún modelo", ha remarcado el jefe del Consell, que ha señalado que en la reunión del CPFF "no se avanzó absolutamente en nada" y que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, lo que hizo fue volver "a expresar allí un borrador de documento que había hecho el viernes pasado en una rueda de prensa, que por cierto no entendió nadie,". "Por lo tanto, ya no me creo nada de este sistema de financiación", ha argumentado.

Además, a juicio de Llorca, en los últimos días "da la sensación" de que esta propuesta es "un cartel electoral que se ha inventado" Montero "para su candidatura a Andalucía y, sobre todo, a la vista de los resultados electorales que ha obtenido el PSOE en Extremadura". "Y ahora que vienen otros procesos electorales, pues --para-- tener un debate más que la realidad de buscar un acuerdo con el tema de la financiación", ha sospechado.

Dicho esto, ha asegurado que existe el "dato objetivo" de que este miércoles en el CPFF "ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, acepta el sistema de financiación" propuesto por el Gobierno. Por ese motivo, ha deslizado que el modelo "no será tan bueno para las demás autonomías cuando todas, de diferente color político, no lo aceptan".

El 'president' de la Generalitat ha abogado por que este tipo de propuesta "no tiene que servir para blanquear un acuerdo que se haya llegado con los separatistas", porque "no es justo". Y ha advertido al Ejecutivo central de que "no se puede utilizar" a la Comunitat Valenciana "para blanquear ese tipo de acuerdos".

Con todo, ha emplazado al Gobierno de España, "si verdaderamente quieren abordar el tema de la financiación", que a la Comunitat Valenciana le "urge", a celebrar "una reunión como toca, con todos los presidentes autonómicos", para empezar "a trabajar de verdad por mejorar el sistema de financiación" autonómica.