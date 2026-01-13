Llorca critica al Gobierno por "subvencionar" trasvases en Marruecos mientras "recorta" el caudal del Tajo al Segura

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), en la Comisión Técnica Provincial del Agua en la Diputación de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado al Gobierno de España tras "conocer" que "va a subvencionar y a participar económicamente en la realización de trasvases en Marruecos", que es "uno de los grandes países competidores con la agricultura valenciana", mientras "recorta el caudal del Tajo al Segura", en alusión al incremento de los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez.

Así lo ha señalado este martes durante su intervención en la Comisión Provincial del Agua en la Diputación de Alicante, donde ha presentado la estrategia del Consell en materia hídrica para la provincia. El jefe del Consell ha reiterado su postura en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de este órgano.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el incremento de los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez "supondrá una media de 78 hectómetros cúbicos al año menos de agua trasvasada para la cuenca del Segura".

Así, el 'president' ha lamentado "la falta de rigor y compromiso técnico" del Gobierno a la hora de establecer los caudales del trasvase Tajo-Segura y ha dicho que, "más que ecológicos, son políticos". Además, ha reclamado que parte del caudal del Tajo que se envía a Portugal "pueda revertir en reforzar nuestro trasvase aquí".

"CRITERIO POLÍTICO"

El jefe del Consell ha afeado al Ejecutivo central "que vaya a subvencionar o a sufragar trasvases en otros países como Marruecos, cuando aquí se ha limitado la política de trasvases por un criterio político", lo que ha rechazado "de forma clara y contundente".

"Si el Gobierno considera que la política de trasvases es mala medioambientalmente, no puede ser buena medioambientalmente para otras zonas o para otros países", ha manifestado Pérez Llorca, quien ha exigido "obras y garantías en los trasvases" y ha recordado que el agua es un "bien de todos". También ha puesto en valor el "ejemplo de gestión y aprovechamiento" de agua en la Comunitat Valenciana.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha ensalzado la labor de la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante y ha avanzado que la Generalitat constituirá este año la Mesa del Agua y el Regadío de la Comunitat Valenciana "para volver a demostrar una vez más que nuestras reivindicaciones van a tener siempre un carácter técnico y un rigor científico antes que la crispación o que la discusión política o ideológica".

Al respecto, ha invitado a representantes institucionales, expertos, entidades de regantes, universidades, administraciones públicas y agentes económicos y sociales a sumarse a esta iniciativa, al tiempo que ha trasladado el "compromiso" del Consell "para defender el agua" que necesita la autonomía y, "especialmente, la provincia de Alicante".

"PRIORIDAD"

Durante su intervención, el jefe del Consell ha señalado la "prioridad" de la Generalitat en "la mejora de la gestión hídrica" y se ha referido a las principales actuaciones del Consell en materia de agua y agricultura para la provincia de Alicante.

Así, ha mencionado los "avances" en la conducción del postrasvase Júcar-Vinalopó, sobre lo que ha explicado que "van a suponer mayor aprovechamiento, más caudales y menos sobreexplotación de acuíferos", al tiempo que ha afirmado que las obras en la margen derecha "están concluidas".

Por lo que respecta a las actuaciones en la margen izquierda, se ha finalizado el tramo I de la fase I por un importe de diez millones de euros y se está ejecutando la fase II con una inversión de 20 millones de euros "con la previsión de que pueda estar terminada a final de este año", entre otras intervenciones que acometer como la impulsión a Pinoso.

Asimismo, ha aludido a dos proyectos de reutilización de aguas depuradas, con una inversión de "en torno a los 300 millones de euros para lograr el vertido cero en la bahía de Alicante y que han sido declarados de interés general del Estado".

Al respecto, ha trasladado que "la Generalitat ha redactado los dos proyectos correspondientes, remitiéndolos a la Administración General del Estado y ofreciendo financiar parte" de la inversión necesaria "para que estos proyectos se vayan convirtiendo en una realidad". Entre las actuaciones para la reutilización de aguas depuradas también se contemplan proyectos para la Marina Baixa, Torrevieja y Orihuela.

La estrategia también plantea "la interconexión de sistemas y actuaciones para la prevención de riesgos de inundación en la Vega Baja, con obras puntuales ya en marcha como la protección del Hospital comarcal de Orihuela mediante balsas y cerramientos con una dotación de 1,7 millones de euros".

También otras de carácter general "como la mejora de la capacidad de desagüe del Segura en su desembocadura", con una inversión de 14,8 millones de euros; la restauración fluvial de Rojales, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, y otras medidas en el dique de San Fulgencio, con 3,2 millones de euros.

REUNIÓN CON SCRATS

Antes de esta reunión en la Diputación, el 'president' ha trasladado a los agricultores de la provincia de Alicante su "más profundo agradecimiento por la labor" que desempeñan "en la defensa de un recurso esencial para el desarrollo agrícola, económico y social".

De este modo lo ha puesto de manifiesto durante el encuentro que ha mantenido con los representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), en el que también ha participado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y en el que ha reiterado que el Consell es un "aliado en la defensa de un trasvase que es motor económico, de empleo y social".

Asimismo, Pérez Llorca tiene previsto visitar este martes, a las 16.30 horas, las obras de modernización de riego de la Comunidad de Regantes Fuensanta en el municipio alicantino de Jacarilla, situado en la comarca de la Vega Baja.