Llorca declara en 2025 unas retribuciones de 87.000 euros, Mazón de 86.000 euros y Massó supera los 100.000

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control al Govern Valenciano, en Les Cort Valencianes, a 14 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El pleno ha estado marcado por el adelanto de las elec - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, declara un total de 87.886,98 euros en percepciones netas de tipo salarial, sueldos, honorarios, aranceles y otras retribuciones, y otros 2.670,83 euros por dividendos y participación en beneficios de sociedades, comunidades o entidades.

De este modo lo recoge la relación de declaraciones de renta de los diputados y las diputadas de Les Corts correspondientes al ejercicio 2025, que publica este miércoles el Butlletí Oficial del parlamento valenciano. Llorca fue investido el 27 de noviembre y hasta entonces era el síndic del PP en la Cámara autonómica.

Mientras, el 'expresident' de la Generalitat y actual diputado del PP, Carlos Mazón, declara unas retribuciones de 86.372 euros, así como 27.845 euros en concepto de la cuota resultante de la autoliquidación del IRPF del año anterior.

Por su parte, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), declara unas retribuciones de 100.665 euros, así como 46.983 euros por la autoliquidación del IRPF del año anterior. También 17.852 euros en concepto de regímenes especiales de imputación de rentas y 49 euros de intereses y depósitos.

Entre el resto de miembros de la Mesa, el vicepresidente primero, Alfredo Castelló (PP), declara 118.590 euros, junto a 7 euros de intereses de cuentas corrientes, 21.695 euros en concepto de ganancia patrimonial por la venta del 16,6% de una vivienda y 49.105 euros por la autoliquidación del IRPF.

La vicepresidenta segunda, Magdalena de la Red (PP), declara 86.375 euros --sumados a 11.877 euros de dividendos, 52 euros de intereses y 28.966 euros por la autoliquidación del IRPF-- y la vicepresidenta tercera, Mª Josep Amigó (Compromís), de 90.051 euros, junto a 6 euros de intereses, 638 euros de rentas derivadas de bienes inmuebles y 31.225 euros por la autoliquidación del IRPF.

Y el secretario primero de la Mesa, Víctor Soler (PP), declara 97.719,64 euros por rendimientos del trabajo, a los que se suman 217,48 euros en concepto de intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general, 436,7 euros por rendimientos derivados de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización y 35.490,55 euros de la cuota resultante correspondiente a la autoliquidación del IRPF.

SÍNDICS Y OTROS DIPUTADOS

Entre los síndics, Nando Pastor (PP) declara 62.967,71 euros como retribución neta, José Muñoz (PSPV) declara 71.934,01 euros como nómina de Les Corts y otros 21.285 euros de la cuota resultante correspondiente a la autoliquidación de la declaración del IRPF.

Joan Baldoví (Compromís) declara 76.996 euros en concepto de salario, 5.045 euros por rendimiento de cuentas y letras del tesoro, 898 euros por inmuebles y 25.878 euros por la autoliquidación del IRPF. Y José Mª Llanos (Vox) declara 85.782 euros en concepto de retribuciones --77.134 de ellos por parte de Les Corts y el resto por parte de la UV y la UNIR-- y 27.104 euros por la autoliquidación del IRPF.

Por su parte, la diputada del PP y alcaldesa de València, Mª José Catalá, declara unas retribuciones de 69.823 euros, sumados a 5 euros de dividendos y 10.347 euros en concepto de arrendamiento de bienes e inmuebles. Catalá también declara 38.385 euros por la autoliquidación del IRPF.

Otros parlamentarios como Dolores Peña (PP) declara 47.744,9 euros en concepto de inmobiliarias y otros 10.708,87 euros por dividendos de una sociedad, además de los 46.484,62 euros de retribuciones del trabajo. De su lado, el también 'popular' Manuel Pérez Fenoll declara 3.865,37 euros por rentas o percepciones y Miguel Pascual (Vox), 701,76 euros por arrendamientos netos de inmuebles y otros 55,72 euros por rendimientos netos de capital mobiliario.

Hay otros diputados en los que en su declaración solo figura la cuota resultante por la autoliquidación del IRPF. Es el caso de Ángeles Criado (Vox), por 15.050 euros, de Yaissel Sánchez (PSPV), por 14.938,57 euros, o de Juan Bordera (Compromís) por 457 euros.