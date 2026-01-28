Llorca defiende la transición "ejemplar" en la salida de Mazón y cree que el Gobierno no se irá "de rositas" con la dana

El secretario general del PP, Miguel Tellado y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interviene en el Foro ABC, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que el proceso de transición tras la salida de Carlos Mazón del Consell ha sido "súper ejemplar" aunque también "súper difícil" y ha considerado que el Gobierno de España no se saldrá "de rositas" por la gestión de la dana porque su "relato" no siempre "es la realidad".

De este modo lo ha manifestado este miércoles durante su intervención en un foro organizado por el diario 'ABC' en Madrid, en el que le han arropado, entre otros cargos de su partido, el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Allí, ha asegurado que se convirtió en jefe del Consell por varias cuestiones, la primera porque el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo propuso; la segunda, por el "respaldo unánime" de su partido en la Comunitat Valenciana, y "sabiendo que tenía acta de diputado y que con la dimisión del número uno" él era el "dos".

"Así de básico ha sido", ha apuntado Llorca, que ha reivindicado que los 'populares' valencianos han sabido afrontar "una situación de crisis" tras la dimisión de Mazón: "Hemos hecho una transición súper difícil de una forma súper ejemplar, con muchísima unidad del partido y con muchísimo entendimiento por parte de todo el mundo".

Preguntado sobre qué le movió a aceptar la propuesta de Feijóo, ha asegurado que lo hizo "la responsabilidad" y tener claro que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "habían elegido en 2023 cambio y no querían un gobierno de izquierdas" tras haber "sufrido tanto ocho años de Botànic". De hecho, ha considerado que hubiera sido "una irresponsabilidad manifiesta que no hubiésemos continuado el encargo que nos pidieron todos los valencianos".

Aunque ha incidido en que aceptar esa responsabilidad suponía "un cambio de vida importante" porque tuvo que renunciar a la alcaldía de Finestrat (Alicante) y, "para un alcalde, su pueblo es lo más importante del mundo", ha aseverado que renunció "a una serie de cosas" y lo hizo "asumiendo el papel que tenía como número dos del partido y, sobre todo, con una responsabilidad que tenía que tener para continuar esas políticas del cambio". Todo ello, ha puntualizado, "sabiendo que contaba con el respaldo" del PP y del presidente Feijóo.

Por otro lado, sobre la dana que se llevó la vida de 230 personas el 29 de octubre de 2024, el 'president' de la Generalitat ha insistido en que al respecto "nunca estuvimos preparados ni estamos preparados en este país para una tragedia o para un fenómeno natural de esas dimensiones que jamás se había dado nuestra tierra". A su juicio, la riada "puso en evidencia las costuras de todas las administraciones", también de la Generalitat. "Nadie es consciente de las dimensiones de esa catástrofe", ha esgrimido.

No obstante, ha reconocido que en este momento hay cosas que le "siguen sorprendiendo" de la gestión de la dana y una de ellas es "la cantidad de cosas que se han tenido que hacer en un año" por parte de la Generalitat pese a las consecuencias tan "negativas" de la riada.

PIDE CAMBIOS LEGISLATIVOS ANTE "SITUACIONES EXTRAORDINARIAS"

Además, ha lamentado que se ha "perdido mucho tiempo" en el proceso de reconstrucción "simplemente porque no hubo una conciencia real por parte del Gobierno de España de las dimensiones de la tragedia", que requería de "soluciones inmediatas", que pasan, a su juicio, por "un cambio legislativo" que permitiese atender la recuperación "de una forma mucho más rápida". "En la Generalitat Valenciana, todo se tramitó por urgencia, porque allí éramos conocedores de la catástrofe", ha defendido.

Así, ha reivindicado que ante "situaciones extraordinarias" como la dana se necesitan "cambios legislativos", algo que, según ha sostenido, "a día de hoy aún no lo ha realizado el Gobierno" central.

INSTRUCCIÓN JUDICIAL

Paralelamente, sobre la instrucción judicial, preguntado por si la jueza de Catarroja no se "interesó por él" hasta que su nombre apareció como candidato a la presidencia de la Generalitat, Pérez Llorca ha insistido en que no le gusta "valorar las actuaciones judiciales", aunque como "datos objetivos" ha apuntado que, en el "impasse" entre su investidura y la jura del cargo, Compromís y el PSPV pidieron que la magistrada le citase como testigo.

"Su señoría tuvo el criterio de citarme, y yo fui y contribuí con la justicia", ha indicado el jefe del Consell, que ha considerado "una coincidencia" que la citación se produjera en ese momento.

Asimismo, sobre si considera lógica la citación como testigo de Alberto Núñez Feijóo y que no se haya llamado, por ejemplo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que para ningún dirigente del PP "es un problema colaborar con la justicia". "Eso a lo mejor le pasa a otros partidos políticos", ha añadido.

En esta línea, ha abogado, "aunque a veces sea difícil", por creer en las instituciones y ha llamado a "dar ejemplo". "Yo no quiero valorar la actuación judicial. Tengo mi opinión, como cualquier otro ciudadano, pero como sé el cargo que ostento, creo que no es procedente hacerlo", ha argumentado.

No obstante, ha admitido que sí que le pareció "extraño que llamasen a Feijóo" a declarar. "Pero si la jueza lo decidió así, el presidente del partido hizo lo que estamos haciendo todos los dirigentes del PP, colaborar con la justicia", ha matizado.

"EL RELATO NO SIEMPRE ES LA REALIDAD"

Mientras, sobre la gestión del Gobierno de España, Llorca se ha mostrado tranquilo y convencido de que "no les va a pasar de rositas" aunque en el Ejecutivo central crean que sí. "Pero el relato no siempre es la realidad", ha advertido.

Sobre si se han mejorado cosas desde entonces, el 'president' de la Generalitat ha incidido en que un "fenómeno atmosférico" como este requiere "una reflexión de nuestro sistema de alertas que habrá que cambiar y adaptar". "Dios quiera que no vuelva a pasar nada, pero a lo mejor un día tenemos otro fenómeno que no está relacionado con el agua y que tenemos que estar preparados", ha apostillado.

Dicho esto, ha avisado de que, "si nos viene otro problema similar con el tema del agua, hoy tendríamos prácticamente el mismo problema" que el 29 de octubre de 2024, y ha requerido actuaciones "inmediatas y urgentes", al tiempo que ha clamado contra el hecho de que más de un año después "estemos en fase de aprobación de memorias o de proyectos": "No puede ser, hemos perdido mucho tiempo".

LA COMISIÓN MIXTA LLEGA "MUY TARDE"

En este punto, ha mencionado la comisión mixta con el Ejecutivo central, que "va a ser buena", aunque "llega muy tarde": "Eso también hubiese permitido que el Gobierno tuviese más conciencia o más información, incluso de los alcaldes que están gobernados con su signo político y que tampoco están muy contentos". A su juicio, todo ello requiere de "mucha más celeridad", pese a que el sistema normativo "imposibilita muchas de las cosas".

Sin embargo, ha cuestionado que ante un fenómeno como la dana el Ejecutivo no haya sido "capaz de reaccionar y de establecer unos mecanismos legales que den garantía jurídica al sistema". "Ahí tenemos un hándicap que a día de hoy no está resuelto", ha indicado.

Y preguntado sobre con qué ministros se ha reunido para resolver los problemas de la región, ha asegurado que no lo ha hecho con "nadie", ni siquiera con Diana Morant. "No sé si tenemos la suerte o la desgracia de que la líder de la oposición sea ministra", ha señalado, pese a haber pedido ayuda "desde el minuto uno".