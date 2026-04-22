Llorca dice que el debate sobre la prioridad nacional es "estéril": "Yo creo en el arraigo"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este miércoles que el debate en torno al concepto de "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas, incluido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, es "estéril" porque, según él, "siempre" se ha dado prioridad al está empadronado y eso no supone "ser racista".

"Yo creo que en el arraigo, claro que sí. Yo creo que, cuando un alcalde saca una promoción de vivienda en su municipio, deben tener prioridad o puntuar más aquellos que llevan más años viviendo en el pueblo. Pero yo no creo que por hacer esas cosas uno sea racista", ha dicho a preguntas de los periodistas al en un acto en Sueca (Valencia) sobre el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo de investidura de la presidenta extremeña, la 'popular' María Guardiola.

Al ser cuestionado por si aceptaría plasmar el concepto de "prioridad nacional" en un acuerdo con Vox, formación gracias a la que fue investido hace unos meses, ha respondido: "Yo siempre aceptaré la prioridad valenciana y la prioridad de la nuestra tierra y de la Comunitat Valenciana".

Llorca ha apuntado a un mensaje en redes sociales del portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, a favor de "prohibir la venta de viviendas a los extranjeros". "¿Y yo me pregunto, eso es prioridad nacional? ¿El portavoz socialista de la Ayuntamiento de València es racista?", ha lanzado.

"Cuando en un municipio se sacan ayudas locales, se da prioridad al que está empadronado. ¿Todos los alcaldes de la comunidad son racistas? Porque es algo que se ha practicado siempre", ha argumentado, y ha recordado ayudas de la Generalitat para deportistas en la etapa actual y durante el gobierno del Botànic en las se pide "que hayas nacido en la Comunitat Valenciana". "¿Es que el Botánico era racista?", se ha preguntado de nuevo.

Por contra, el jefe del Consell ha sostenido que "tenemos que huir de la crispación, del fango, de siempre de estar en una lucha continua". "Alguien quiere generar un debate que yo creo que en la realidad no existe", ha agregado, y ha opinado que "es un debate estéril, sinceramente".