Llorca dice estar "completamente tranquilo" con su dosier y reta al PSPV a llevarlo ya a la justicia si ve infracciones

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control este miércoles en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado estar "completamente tranquilo" respecto al dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades que afectarían a él y a su entorno y ha retado al PSPV a llevarlo ya a la justicia "si consideran que hay alguna infracción". "Son los que tienen mucho interés", ha interpelado a los socialistas, a los que ha afeado: "Han pasado ya tres semanas y no han hecho nada".

Así lo ha manifestado este miércoles en la sesión de control en Les Corts, en respuesta al síndic del PSPV, José Muñoz, que ha preguntado a Llorca si puede afirmar "con total rotundidad" que la información que incluye ese documento es falsa. "Salga aquí y conteste sí o no", ha emplazado al jefe del Consell.

"La semana pasada le entregué el dosier que parece que alguien de su partido ha elaborado contra usted, que le quiere bien poco y en el que se relatan hechos muy graves. Espero que haya tenido tiempo para revisarlo, puesto que dijo que lo llevaría a la Fiscalía", ha expuesto el portavoz socialista, que ha insistido en que en el documento "se relatan hechos muy graves" contra empresas familiares, miembros del Consell y "un asesor condenado por la Gürtel".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat ha dado la "enhorabuena" a Muñoz "por ir en la candidatura" del PSOE al Congreso de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre --"le va esto del multiempleo"--, aunque ha confiado en que el actual síndic "no caiga en las mismas tentaciones" que el anterior número 2 en la lista socialista por Valencia, el exministro José Luis Ábalos.

Dicho esto, ha afeado a Muñoz que la "jefa de su partido" --en alusión a la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant-- anunciara hace semanas "que entregaría --a Fiscalía Anticorrupción-- ese dosier que era tan grave", pero sin embargo "pasan las semanas y no lo hacen" porque, a su juicio, "se han dado cuenta que no tenía mucho sentido".

Y ha replicado al síndic socialista: "La pregunta que usted me hace aquí y que está por escrito es si cree que los valencianos se fían de mí. Y yo le contesto. Sí, se fían de mí porque yo, aquello que digo, cumplo. Lo que no se fían es de ustedes, que van a hacer campaña con --el expresidente José Luis Rodríguez-- Zapatero".

"NO HA DICHO QUE LOS HECHOS RELATADOS SEAN FALSOS"

En su réplica, José Muñoz ha lamentado "no poder decirle enhorabuena" a Llorca "por su ratificación en el cargo" y le ha reprochado que no le haya "contestado la pregunta", algo "grave". "No ha dicho que los hechos relatados en el dosier sean falsos, ha subido sin papeles", ha cuestionado, y ha incidido en los casos de "pelotazos urbanísticos" que supuestamente recoge el documento.

"Hay una finca de la avenida Benidorm --de Finestrat, localidad de la que Llorca fue alcalde--, comprada por una empresa en la que aparece como apoderado solidario, es decir, una persona que puede firmar sin necesidad de concurso de otra persona. Usted en 2021, el 17 de mayo, firma como alcalde, según este dosier, un decreto de adjudicación de obra que produce una plusvalía en los terrenos de su familia de 620.000 euros", ha expuesto.

"Hay un segundo caso que se habla en el que hay diez fincas registrales, seis de su empresa o de empresas familiares de su familia y cuatro personales, que están ligadas al plan general estructural del año 2025 de Finestrat, que aún no está aprobado, pero que hay un documento consultivo. Por cierto, este plan general estructural llevó a la recalificación de 80.000 metros cuadrados para construir. Esa plusvalía por la recalificación de los terrenos, según el dosier, le daría a su familia y a usted una revalorización de 4,1 millones de euros", ha continuado.

PREGUNTA "QUÉ PRISA HUBO EN FIRMAR ESE DOCUMENTO"

Sin embargo, para Muñoz, "lo más curioso de todo eso es que ese documento consultivo lo firmó el 5 de noviembre de 2025, solo 22 días antes de que fuera investido 'president' de la Generalitat y cuando ya sabía que tenía el acuerdo con Vox". Por ello, ha preguntado a Llorca "qué prisa hubo en firmar ese documento consultivo que revaloriza los terrenos de su familia".

También ha hecho hincapié en una adjudicación a un despacho de una persona "que fue condenada en el caso Gürtel y que llevaba los pleitos de la propia familia" de Llorca. "Cuando hace esa adjudicación, en la valoración objetiva la empresa queda la cuarta, pero después de la subjetiva pasa a ser la primera y acaba teniendo una adjudicación de un contrato de asesoramiento", ha cuestionado. "Esto son pruebas", ha remarcado.

Por todo ello, para Muñoz, el jefe del Consell "no puede subir aquí sin papeles y decirnos que no pasa nada" y ha advertido a Llorca: "Es el 'president' de la Generalitat en una Comunitat que durante 20 años soportó la corrupción del PP, de --Francisco-- Camps, de --Eduardo-- Zaplana, de --José Luis-- Olivas. Por cierto, mucha vinculada con el territorio en el que usted ha sido alcalde".

Así, ha instado al dirigente autonómico a "decir que todo es falso y acreditarlo", porque, de lo contrario, ha avisado, "desde hoy está inhabilitado para continuar" como jefe del Consell. "Ahórrenos la vergüenza, ahórrese la vergüenza y que no pase como con las cremas de --la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina-- Cifuentes y que su propio partido, que le está sacando los cadáveres del armario, un día acabe publicando algo que le haga irse por la puerta de atrás y avergonzado ante toda la sociedad valenciana", ha apelado a Llorca, al que ha reclamado la dimisión.

"SI CREYESEN EN ESE DOCUMENTO, LO HUBIESEN LLEVADO A FISCALÍA"

En su segundo turno, el 'president' ha insistido, sobre el dosier, en que, si desde el PSPV "creyesen en ese documento, como dijeron el primer día, lo hubiesen llevado a la Fiscalía". Sin embargo, ha reprochado a los socialistas que, en lugar de ello, intenten "dañar la imagen, porque es a lo que se dedican" y eso "forma parte de las cloacas del PSOE". "Solo saben hacer eso", ha apuntado.

Dicho esto, Juanfran Pérez Llorca ha afeado al PSPV que acuda "con estas cuestiones" a la sesión de control cuando esta misma semana "hemos visto en los medios de comunicación que entraban los lingotes de oro de Venezuela a España supuestamente para financiar al PSOE". "Cualquier ciudadano normal en España, para pasar por un aeropuerto, le registran todo, menos a los socialistas, que pueden entrar lingotes de oro. Ahí no hay problema", ha criticado.

Y sobre "la corrupción del pasado" a la que ha aludido Muñoz, el dirigente del PP ha asegurado que su partido ya "pagó las consecuencias de conductas que no fueron correctas". "Pero el problema de la corrupción en España solo tiene un nombre, que es el Partido Socialista, y es algo de actualidad", ha incidido. Por ello, ha reprochado al PSPV que pretenda dar "lecciones de corrupción".

También ha asegurado que la gente "ya no confía" en el PSOE porque, entre otras cosas, "ayer nos enteramos que en el caso de Ceuta entraron dos buques de guerra de Marruecos a nuestro territorio y lo ocultaron". "No hay ningún ciudadano normal de este país que crea en todos ustedes, porque representan lo más repugnante de la política", ha sostenido, a la vez que ha acusado a los socialistas de haber "adulterado y manipulado las instituciones". Frente a ello, ha sacado pecho de las "soluciones" que ha planteado al Consell para "mejorar la calidad de vida de los valencianos".

Por último, Muñoz ha replicado a Llorca que el "problema no es la corrupción pasada", sino la "presente": "No ha sido capaz de afirmar que todo es falso. Se ha callado. Estamos cansados de la corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Por decencia y para no quedar inhabilitados, díganos de una vez por todas, afirma que estos hechos son falsos, sí o no".