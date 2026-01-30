Llorca dice que los técnicos certifican que quienes han obtenido vivienda protegida en Alicante cumplen los requisitos

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, comparece en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona/Europa Press

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado, tras la polémica por la adjudicación de viviendas sociales en Alicante, que los técnicos de la administración autonómica han acreditado que "todas las personas" que han obtenido uno de estos inmuebles "cumplen los requisitos".

En cualquier caso, ha reconocido que es un tema "grave" que le "preocupó" y ha asegurado que el Ayuntamiento tomará "las medidas pertinentes" una vez que revise todos los expedientes.

Así lo ha trasladado a los periodistas en Ontinyent (Valencia), preguntado por si la Generalitat va a adoptar alguna medida o por cómo valora la polémica que surgió a raíz de que 'Información' publicara que la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas" adjudicadas en Playa de Sanjuán.

Llorca ha asegurado que "lo primero que ha hecho la Generalitat Valenciana es pedir un certificado a los técnicos para que certifiquen si todas las personas que han obtenido una de esas viviendas cumplían los requisitos o no". "Y este día yo mismo he recibido un certificado por parte de funcionarios de que los requisitos que se exilian en ese momento para obtener esas viviendas se han cumplido", ha subrayado.

Según ha explicado, la Generalitat revisa que esas viviendas sean de protección oficial (VPO) y que las personas que optan a ellas cumplen los requisitos, que ha destacado que estaban aprobados desde el anterior gobierno del Botànic. "A partir de ahí, el uso que le dan a esa vivienda no le corresponde a la Generalitat", ha remarcado.

"Es un tema que me preocupó ayer y pedí explicaciones técnicas al departamento de Vivienda de la Generalitat. Puedo decir que se ha acreditado que todas aquellas personas que han entrado a la vivienda, según han manifestado por escrito los técnicos, cumplen los requisitos", ha expuesto.

Tras afirmar le parece "grave" lo que ha trascendido estos dos últimos días, Llorca ha indicado que el Ayuntamiento de Alicante adoptará "las medidas pertinentes" una vez finalice la revisión de todos los expedientes por parte de funcionarios municipales.