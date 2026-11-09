Llorca se enfrentará en Les Corts a preguntas sobre los problemas de los valencianos y las infraestructuras

Archivo - El president de la generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en la sesión de control del pleno de Les Corts del próximo jueves, al día siguiente de la huelga general, a preguntas de los grupos de la oposición sobre la situación de la Comunitat, los problemas de los valencianos y las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad.

Como síndic del PSPV, José Muñoz, interpelará al jefe del Consell por "cómo valora la situación económica, política y social de la Comunitat Valenciana".

Desde Compromís, Joan Baldoví, cuestionará a Pérez Llorca si piensa que su ejecutivo "está preparado para implementar soluciones a los problemas de los valencianos y valencianas".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntará al 'president' por si la Comunitat Valenciana dispone de "las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los valencianos".

Les Corts Valencianes retoman esta semana los plenos ordinarios con el debate de las enmiendas a la totalidad a la Ley del Suelo, en una jornada que coincidirá con la convocatoria de huelga general para este miércoles 11 de noviembre. La última sesión plenaria tuvo lugar el pasado 14 de octubre. Desde entonces, las distintas semanas han estado habilitadas para las reuniones de comisiones.

Compromís pidió cambiar la fecha de este próximo pleno para evitar que coincidiera con la huelga, pero el PP y Vox lo rechazaron. El PSPV, por su parte, mostró apoyo tanto a la huelga como a la propuesta de la coalición, aunque sí que asistirá al pleno, a diferencia de los diputados de la formación valencianista.

El pleno se había fijado para los próximos 11 y 12 de noviembre, antes de la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios por el derecho a la vivienda. La propuesta de orden del día se aprobó este pasado martes en junta de síndics.

Sin embargo, dos días después se convocó otra junta, a propuesta del PP, para modificar el orden del día e incluir el debate y votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a la Ley del Suelo. Estas dos formaciones se negaron y acusaron a 'populares' y Vox, en el caso de los socialistas, de "retorcer" el reglamento de la cámara, y en el caso de la coalición, de "vulnerarlo". "Siempre buscan una grieta por la que justificar sus decisiones", lamentaron los partidos de izquierda.

El PP, por su parte, afeó al PSPV y especialmente a Compromís que utilice una "cortina de humo" y que practique "filibusterismo político" para "engañar a los ciudadanos": "Quieren ir a la huelga y no saben cómo desmontar la historia". Mientras, Vox negó tener "prisa" en aprobar la Ley del Suelo y consideró "normal" este tipo de ajustes en el calendario parlamentario. La explicación es que no se había incluido este punto inicialmente en el orden del día del pleno porque el martes las enmiendas a la totalidad no estaban publicadas todavía en el Butlletí Oficial de Les Corts (BOCV).

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, DANA ADAM Y LEY DE SANEAMIENTO

Además de las enmiendas a la Ley del Suelo, el pleno de esta semana incluye la elección de la persona que cubrirá la vacante existente en el Consejo Valenciano de Transparencia, con la única propuesta de la exconsellera Paula Sánchez de León, a iniciativa del PP. En su comparecencia en la comisión de Régimen de Instituciones de la Generalitat en Les Corts a finales de octubre, defendió su "vocación pública y experiencia profesional" para ocupar el puesto.

Sin embargo, para su elección es necesario alcanzar la mayoría de tres quintas partes, según recoge la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Solo en el caso de que, tras sucesivas votaciones, y en el plazo de dos meses desde la primera votación, no se hubiera alcanzado el consenso necesario, podrá ser aprobada por la mayoría absoluta del pleno, añade esta norma en su artículo 49.

Les Corts también elegirán esta semana a los consejeros y consejeras generales representantes de la Generalitat en la Asamblea General de Caixa Ontinyent. Por otro lado, el pleno convalidará o derogará el decreto ley del Consell por el que se establecen determinadas medidas financieras relacionadas con la respuesta del Consell a los daños causados por la dana Adam y el de modificación de la ley de saneamiento de aguas residuales de la Comunitat Valenciana.

INUNDACIONES, ACTOS TAURINOS Y SEGURIDAD FERROVIARIA

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), el PP lleva una de tramitación especial de urgencia sobre la ejecución urgente de las obras de prevención y protección frente a inundaciones, la conservación y limpieza de cauces y la implantación del sistema de alerta temprana, el PSPV una sobre la adhesión al Pacto de Estado frente a la emergencia climática en España, Compromís una sobre las retransmisiones de actos taurinos en À Punt y Vox otra sobre el refuerzo de la seguridad en las infraestructuras ferroviarias.

También habrá tres mociones subsiguientes a la interpelación al Consell sobre la política general en materia de delitos de odio (Compromís), financiación autonómica (PSPV) y Teatro Principal de València (PSPV) y otra en materia educativa (Compromís).

Por último, además de las preguntas a los consellers, el PSPV interpelará a la titular de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, sobre la política general de su Conselleria y Compromís sobre infraestructuras educativas.