Llorca expresa "tranquilidad" sobre su ratificación como candidato: "Haciendo un buen trabajo, lo demás viene solo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su "tranquilidad absoluta" sobre su posible ratificación como candidato 'popular' de cara a las elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo de 2027 y ha señalado que, "haciendo un buen trabajo, lo demás viene solo".

Así lo ha aseverado el líder del PPCV en Alicante, donde ha participado en el IV Foro Económico Español de Alicante, a preguntas de los medios sobre las declaraciones el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular (PP), Jaime de los Santos, quien en una entrevista con Las Provincias afirma que "la ratificación de Pérez Llorca se verá después del 29N".

Interrogado sobre la cuestión, Llorca ha manifestado: "Tranquilidad absoluta. Lo he dicho siempre: yo soy ya el presidente de la Generalitat, trabajo todos los días para cumplir la misión que me pidieron, que es mejorar la calidad de vida de los valencianos y las valencianas que viven en las tres provincias y haciendo un buen trabajo, lo demás viene solo".

LISTAS ELECTORALES

Sobre las listas electorales, ha observado que "aún se está en plazo" y ha defendido que su partido está "pensando en buscar las personas idóneas para trabajar por nuestra tierra".

"No estamos pensando como hace el Partido Socialista en el día después, a ver cómo se distribuyen los cargos para salvarse de la quema. O cómo vemos que personas que en un primer momento iban para ser candidatas a la Alcaldía de València en exclusiva, como Pilar Bernabé, ahora parece ser que va a tener varios cargos y no sabe muy bien qué quiere ser. O cómo se vetan a los secretarios generales del Partido Socialista porque Diana Morant no los quiere", ha remarcado.

"Afortunadamente, --ha continuado-- nosotros no tenemos esos problemas y estamos centrados únicamente en buscar los perfiles ideales para que representen a esta tierra y para que defiendan los intereses de España y de la Comunitat Valenciana".