Llorca, sobre financiación: "Nunca voy a apoyar un sistema que no trata a la Comunitat Valenciana bien"

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles, sobre las peticiones de la patronal CEV y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para desbloquear la negociación sobre el sistema de financiación, que él "nunca" va a apoyar un sistema "que no trata a la Comunitat Valenciana bien y que establece privilegios para otras regiones a costa de los valencianos".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Pinedo, al ser preguntado por la posición del presidente de la patronal CEV, Vicente Lafuente, quien ha emplazado a los partidos valencianos mayoritarios con representación en el Congreso a que "pongan por delante la valencianía por encima de sus siglas" para desbloquear la reforma de la financiación autonómica, y a la de Vicente Boluda, al frente de AVE, quien señaló recientemente al respecto que "lo que va delante, va delante" y "a lo mejor hay veces que hay que decir que sí".

"AVE, la CEV y la Generalitat coinciden en algo: en que nosotros queremos tener autonomía fiscal y que no nos tengan que subir los impuestos desde ninguna otra autonomía y desde el Estado español. Por lo tanto, eso es una de las causas que hacen que yo no esté a favor del sistema de financiación", ha precisado el 'president'.

En esta línea, ha subrayado que ha dicho y ha repetido varias veces que "negociación sí, claro que sí", pero ha añadido: "Yo tengo una obligación como presidente de la Generalitat de negociar una financiación, pero con igualdad de condiciones para todo el mundo".

"Yo, negociación, sí en una mesa donde estemos sentados todos los presidentes autonómicos y entre todos decidamos un sistema que sea justo y equitativo para todas las comunidades autónomas de España y, por lo tanto, para todos los españoles", ha recalcado, al tiempo que ha añadido que "nunca" apoyará "un sistema de financiación que no trata a la Comunitat Valenciana bien y que establece privilegios para otras regiones a costa de los valencianos".