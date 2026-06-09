Llorca insta a los sindicatos docentes a mantener el "diálogo y entendimiento" alcanzado este lunes

Llorca anuncia un sistema para agilizar autorizaciones de energía y que entidades colaboradoras evalúen la documentación - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado a los sindicatos docentes en huelga indefinida a mantener la "vía de diálogo y entendimiento", que considera que se alcanzó en la reunión "muy productiva" de este pasado lunes de la mesa de negociación en la Conselleria de Educación.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración de un encuentro informativo organizado por Europa Press.

La mesa de negociación de este lunes finalizó este lunes por la noche tras una jornada maratoniana, con preacuerdos en algunas materias y discrepancias en otras como las retribuciones salariales, a la espera de que Educación presente a los sindicatos este martes el nuevo documento para que lo trasladen a sus bases.

En este contexto, Llorca ha destacado que en la reunión se pudo hablar de "muchísimas cuestiones" y se alcanzaron preacuerdos, aunque ha admitido que en otras materias "todavía queda mucho camino por recorrer".

Ha valorado positivamente que hubiera "diálogo y entendimiento" en la mesa de negociación, al tiempo que ha afirmado que "estamos ante un hecho que puede ser pionero en España: nunca se había planteado un reto tan importante, que va a suponer la transformación para la educación".

"ARRIMAR EL HOMBRO"

Es por eso que el jefe del Consell ha defendido que "si todos entendemos la educación como la primera cuestión" para la sociedad, debería "ser fácil arrimar el hombro". También ha señalado que "se pueden hacer mejoras y matizar cuestiones".

En cualquier caso, ha insistido en destacar que en la jornada "maratoniana" de negociación de este lunes se mantuvo el diálogo y el entendimiento, por lo que ha emplazado a "todas las partes" del conflicto laboral a seguir en esta línea.