Llorca llama "error" a la huelga general "pensada en Moncloa" y cree que será "un fracaso"

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "error" la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, que ha definido como "política" y "pensada en el despacho de Moncloa", y cree que esa jornada será "un fracaso".

Así lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Callosa de Segura (Alicante), municipio donde ha realizado una visita institucional como jefe del Consell, al ser preguntado por una valoración sobre la huelga.

"Me sorprendió como a todos los españoles que convocasen una huelga general contra la oposición. Yo creo que el que está al frente de un sindicato tiene que pensar en defender los intereses de un trabajador y no en defender los intereses de un gobierno", ha manifestado.

Además, ha dicho que augura una huelga que "será un fracaso" y cree que no la secundarán ni "las personas que son autónomas", ni quienes "tienen un negocio", ni "los trabajadores que tienen que hacer su esfuerzo todos los días" para "poder llegar a final de mes".

"Esa huelga es una huelga política, una huelga pensada en el despacho de Moncloa y trasladada a aquellos sindicalistas que no lo son como tal y que se preocupan más de cuidar al Gobierno de [Pedro] Sánchez", ha apostillado.

En este sentido, ha sentenciado: "A mí me parece un error esa huelga general y espero y lo deseo que no haya ningún tipo de presiones a ningún español que quiera el miércoles realizar su trabajo como lo realiza todos los días".