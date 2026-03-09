Llorca ofrece a Benidorm "toda la ayuda que necesite de la Generalitat" tras la condena de 350 millones por Serra Gelada

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), junto al presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez (d) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) y su alcalde, Toni Pérez, van a tener "todo el apoyo y toda la ayuda que necesite" de la administración autonómica tras la condena que obliga al consistorio a pagar 283 millones de euros más intereses --un cómputo que asciende a cerca de 350 millones-- a Murcia Puchades, en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, en el parque natural de Serra Gelada.

Así lo ha indicado el jefe del Consell este lunes en declaraciones a los medios de comunicación precisamente en Benidorm, donde ha visitado junto a Pérez, primer edil de la ciudad y también presidente de la Diputación de Alicante, el nuevo centro de salud del Rincón de Loix. "Sabe el alcalde y sabe el Ayuntamiento que va a tener la colaboración de la Generalitat Valenciana", ha apostillado sobre esa sentencia condenatoria.

Al ser preguntado por el plazo dado por el juzgado al Ayuntamiento para que detalle cómo va a pagar esa condena, y que finaliza este martes 10 de marzo, Pérez Llorca ha puesto en valor la "responsabilidad" del alcalde para "acatarla" y "cumplirla".

Asimismo, el 'president' ha afirmado que la Generalitat ofrece ese respaldo al consistorio como lo haría "en cualquier otro municipio que se viera obligado a cumplir una sentencia de esta envergadura y que proviene de hace muchos años".

"GOBIERNOS DE TODOS LOS COLORES"

El jefe del Consell también ha dicho que la situación a la que se ha llegado con esa condena "no" es "reprochable" al actual equipo de gobierno municipal. Así, ha recalcado que este tema es "histórico" y que se remonta a "hace muchos años", en un "proceso" en el que se han sucedido "gobiernos de todos los colores políticos" y "que no se ha solucionado nunca".

Cabe recordar que el pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó el pasado 27 de febrero, con los votos de PP y PSPV y la única abstención del concejal de Vox, la propuesta de formalización de un préstamo de 55 millones de euros, con las entidades financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Impulso Económico, tras la resolución favorable del Ministerio de Hacienda, para afrontar parte de la sentencia.

Del mismo modo, en esa sesión plenaria, la corporación dio luz verde por unanimidad a conceder plazo de audiencia por término de siete días naturales a las partes para que se pronuncien sobre "la viabilidad de definir un acuerdo de colaboración" en la ejecución del fallo. Precisamente, el equipo de gobierno confirmó que está abierto a negociar el pago con los dueños de estos terrenos.