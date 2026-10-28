Llorca ofrece a C-LM y al Gobierno todos los medios de la Generalitat que puedan ser necesarios en el accidente de Urda

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado "toda la solidaridad" de la Comunitat Valenciana ante el accidente ferroviario en Toledo, además de poner a disposición de Castilla-La Mancha y del Gobierno "todos los medios de la Generalitat Valenciana que puedan ser necesarios".

Llorca ha manifestado su consternación por la colisión de dos trenes en declaraciones a los medios tras visitar el puente de la antigua carretera N-III en Utiel (Valencia), que ha finalizado su reconstrucción por la dana del 29 de octubre de 2024.

En nombre del gobierno valenciano, que ha suspendido toda su agenda prevista para este miércoles a causa del siniestro, el jefe del Consell ha mostrado toda su solidaridad con todos los afectados, además de trasladar el pésame a las víctimas mortales.

"Sigo con preocupación las informaciones sobre el accidente ferroviario en Toledo. Toda la solidaridad de la Comunitat Valenciana con las personas afectadas y sus familias. Ponemos a disposición del gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente García Page todos los medios de la Generalitat que puedan ser necesarios", ha escrito Llorca en redes sociales.

Otros representantes políticos valencianos han trasladado sus condolencias por el siniestro ferroviario ocurrido esta mañana en la línea de alta velocidad Madrid Sevilla, también a través de sus redes sociales. Todos los principales partidos, salvo Vox, han cancelado sus actos de precampaña electoral previstos este miércoles en la Comunitat Valenciana.

CONSTERNACIÓN DE MORANT, BERNABÉ, BALDOVÍ Y CATALÁ

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha afirmado estar "conmovida por el grave accidente ferroviario en Toledo y siguiendo con preocupación las informaciones que llegan": Mi agradecimiento a todos los equipos de emergencia que están trabajando para atender a las personas afectadas. Todo mi cariño para las víctimas y sus familias".

En la misma línea, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia en las elecciones del 29N, Pilar Bernabé, ha asegurado sentirse "consternada por el accidente ferroviario de Toledo": "Mi más profundo pésame a las familias de las víctimas y todo mi cariño a los heridos y a sus seres queridos. Y mi reconocimiento a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno".

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado "consternado" y ha expresado toda su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas, así como "todo el apoyo y agradecimiento" a los servicios de emergencias que trabajan en la zona. Un mensaje que también comparte la coalición valencianista en su perfil oficial en X.

Por su parte, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha afirmado que sigue "con enorme preocupación" las primeras informaciones sobre el accidente ferroviario: "Respeto a las familias que están sufriendo y apoyo a los servicios de emergencia que trabajan sobre el terreno. Desde Valencia, toda nuestra solidaridad".

Desde Castellón, la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha lamentado "profundamente el trágico accidente ferroviario": "Nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas, todo nuestro apoyo a las personas afectadas y nuestro reconocimiento a los equipos de emergencia por su labor en estos momentos tan difíciles. Desde Castellón toda nuestra solidaridad".

El accidente ferroviario se ha producido entre Mora y Urda (Toledo), en la línea Madrid-Sevilla, poco antes de las 9 horas de este miércoles. Las primeras informaciones apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo.

El gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del ejecutivo castellanomanchego.