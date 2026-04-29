Llorca pide al Gobierno cambios normativos para que la reconstrucción postdana tenga "más libertad y menos burocracia"

El jefe del Consell visita las nuevas instalaciones de València Sud y el Puesto de Mando de Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el "trabajo encomiable y el gran esfuerzo" realizado por el Consell en la reconstrucción tras la dana y ha instado al Gobierno a realizar cambios normativos que permitan actuar a los ayuntamientos "con más libertad y menos burocracia para lograr que la reconstrucción física sea real y facilite la recuperación moral de los afectados".

El jefe del Consell, que ha visitado las nuevas instalaciones de València Sud y el Puesto de Mando de Metrovalencia, ha hecho balance de la reconstrucción cuando se cumple año y medio de la tragedia. Así, ha puesto en valor que en un "tiempo récord" se han recuperado 57 centros de salud, casi 60 puentes y carreteras locales que los ayuntamientos no podían asumir, 18 vías autonómicas y más de un centenar depuradoras, entre otras actuaciones que suman 3.100 millones de euros movilizados por parte de la Generalitat.

Pérez Llorca ha instado a las administraciones a "dialogar, a entendernos y a ser valientes en la toma de decisiones" y ha abogado por realizar "cambios normativos que permitan a los alcaldes afectados poner en marcha las obras de recuperación en cada una de sus calles, ya que la burocracia que existe en este país hace que se tarde mucho y sea difícil".

Asimismo, ha destacado que el Gobierno haya aceptado la reivindicación que hizo a su presidente de que las ayudas a los afectados de la dana de 2025 no pagasen impuestos, si bien ha solicitado que las "ayudas de 2024 que aprobó la Generalitat tampoco tributen".

"Seguimos necesitando que se confronte menos y se avance más, y que para un caso excepcional y extraordinario como ha sido la dana, se adopten medidas extraordinarias, sin trampas, en las que se dé prioridad ante todo a la reconstrucción", ha añadido.

A preguntas de los medios, ha señalado que "ayer aprobaron, en el mes de mayo ya, que nos podamos endeudar 1.300 millones". "No te dan nada, dicen 'endéudense y ya lo pagará'".

Ha puesto como ejemplo, "para que todo el mundo lo entienda, una persona que ha perdido la casa y que la única ayuda que tuviese de las administraciones es 'oiga, pues pida un préstamo, que nosotros vamos a hablar con el banco para que se lo dé y ya lo irá pagando'". "Pues eso es lo que está pasando con la Comunidad Valenciana", ha remarcado.

Llorca ha reivindicado que el ejecutivo autonómico "está haciendo uno de los trabajos en obra pública más importantes que se han hecho en la historia en cualquier lugar del mundo" y "lo estamos haciendo sin haber recibido un euro por parte del Gobierno de España, que, en todo caso, nos han permitido endeudarnos".

Además, ha lamentado que pese al cambio al frente del Ministerio e Hacienda "nada ha cambiado en cuanto a la discriminación del Gobierno de España respecto a la Generalitat Valenciana en el tema económico". "Con María Jesús Montero no nos hacían los anticipos a cuenta, no se arreglaba la financiación y no llegaba al fondo de nivelación transitorio y con un ministro --Arcadi España-- que no ejerce de valenciano sigue pasando lo mismo".

VALÈNCIA SUD

Por otra parte, el 'president', que ha estado acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; los alcaldes de Picanya y Paiporta, el concejal del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de València y otros representantes de los ayuntamientos afectados por la dana, ha anunciado la culminación del proceso de reconstrucción de las infraestructuras de Metrovalencia, en el que se han invertido 140 millones de euros, con la apertura de las instalaciones de València Sud y el Puesto de Mando.

Estas dos instalaciones han supuesto una "enorme obra de ingeniería" y se han llevado a cabo en paralelo a la recuperación de la red de Metrovalencia, donde se ha intervenido sobre 50 kilómetros de vía y 20 kilómetros de catenaria. Unos trabajos que permitieron recuperar la circulación el pasado 27 de junio y proseguir en paralelo con la reparación de las instalaciones. Además, en todos los trabajos no solo se ha trabajado para reparar daños, "sino que se ha buscado mejorar las infraestructuras y hacerlas más resistentes", subraya la administración valenciana.

Así, València Sud, "el corazón operativo de Metrovalencia", es ahora "un complejo más fuerte y seguro, mientras que los sistemas críticos como el Puesto de Mando, los centros de alimentación eléctrica, servidores y comunicaciones se han diseñado en altura para reforzar la respuesta ante fenómenos extremos", afirman.

El nuevo Puesto de mando, recuperará en breve la dirección de Metrovalencia manteniendo un elemento clave de seguridad como es el equipo alternativo que actualmente opera desde los talleres de machado. En total, en las nuevas instalaciones de València Sud, que incluyen un aparcamiento intermodal con capacidad para 500 vehículos, se han invertido cerca de 60 millones de euros.

El jefe del ejecutivo valenciano ha resaltado que la reconstrucción no acaba con las inversiones en FGV y que la Generalitat ya está ejecutando las actuaciones previstas en el Plan de Actuación 2026-2030, con una inversión que roza los 840 millones de euros para mantener, modernizar y ampliar la red en servicio.

Este plan incluye la incorporación de nuevos trenes y tranvías, estaciones más accesibles, una mayor oferta de servicio y una planificación más realista de las próximas ampliaciones.

El objetivo es "hacer que cada desplazamiento sea más cómodo, seguro y sostenible y hacer que la movilidad siga siendo igualdad de oportunidades, cohesión social y normalidad en la vida cotidiana".