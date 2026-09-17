Llorca se pone en contacto con los alcaldes de municipios más afectados por las lluvias y con Aagesen

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en un mensaje en su cuenta de la red social X que está siguiendo "de cerca" las incidencias y el alcance de los daños provocados por las lluvias en la provincia de Valencia y se ha puesto en contacto con los alcaldes y alcaldesas de València, Catarroja, Torrent, la Pobla de Vallbona, Albal y Aldaia, entre otros, y ha mantenido igualmente contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen.

Asimismo, afirma que seguirá contactando con alcaldes de otros municipios afectados por las fuertes lluvias "para conocer de primera mano la situación", de cuya evolución estarán "muy pendientes durante toda la noche".

El 'president' ha pedido que se extreme la precaución, que se sigan las indicaciones de Emergencias y que los ciudadanos se mantengan informados por los canales oficiales de @GVA112 y @GVAEmergencias.

Igualmente, el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha señalado en un mensaje en X que está "muy pendiente" del episodio de tormentas que está afectando buena parte de la provincia de Valencia, pide la "máxima prudencia", que se eviten los desplazamientos innecesarios y que los ciudadanos no se acerquen a barrancos, ríos o zonas inundables.