Llorca promete "lealtad y firmeza" y pide alcanzar grandes consensos en ámbitos como la vivienda

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el acto institucional por el 9 d'Octubre - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha prometido este 9 d'Octubre defender los intereses de los valencianos "desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza", al tiempo que se ha mostrado convencido de que los "grandes desafíos" en ámbitos como la vivienda, la educación o la cohesión territorial "requieren grandes entendimientos".

Así lo ha manifestado en el acto institucional por el Día de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat, tras la entrega de las altas distinciones que concede la administración autonómica. Se trata del primer 9 d'Octubre de Llorca como jefe del Consell, una jornada que se celebra a unos meses de las próximas elecciones autonómicas de 2027.

En un discurso en valenciano en el que ha reivindicado el autogobierno, la "voz propia" del pueblo valenciano y un proyecto de futuro para la Comunitat, Llorca ha situado como primera prioridad una financiación autonómica justa, ya que ha denunciado que "hace demasiados años que los valencianos pagamos como el que más pero recibimos menos que otros". "Y esto no es una opinión, es una injusticia. Y las injusticias no se gestionan ni se pactan, se corrigen", ha advertido.

El agua que "necesita nuestro campo" es otra de sus prioridades --"porque el agua no es de derechas o de izquierdas, es de quien la necesita, y nosotros la necesitamos ya"--, así como "las infraestructuras que reclaman nuestras empresas", más recursos para los municipios y "las inversiones imprescindibles para continuar creciendo".

"No pedimos privilegios, pedimos igualdad, y la pedimos desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad", ha recalcado el jefe del Consell, quien ha apelado a defender los intereses valencianos "con serenidad, determinación y rigor institucional".

Al mismo tiempo, ha señalado que "hay políticas que tendrían que superar los gobiernos". "La vivienda, la educación, la ciencia, las infraestructuras, la cohesión territorial o la sostenibilidad de los servicios públicos no pueden empezar de cero cada cuatro años", ha argumentado.

Dicho esto, ha defendido que "los valencianos no viven en la confrontación", sino que "esperan soluciones" y "no ruido". "Este pueblo que no quiere ser más que nadie, pero no acepta ser menos que nadie. Valencianos sin complejos -y no la sucursal de nadie-, españoles sin dudas y europeos sin reservas", ha reivindicado.

"UNA COMUNITAT MÁS PRÓSPERA, SEGURA Y UNIDA"

De cara al futuro, Llorca ha llamado a un "esfuerzo colectivo" para trabajar en "una Comunitat más prospera, segura y unida". "Y lo haremos como lo han hecho siempre los valencianos: trabajando, sin hacer ruido y sin pedir permiso para ser lo que somos", ha proclamado.

Ha abogado por "una tierra que cuide más y mejor", una sanidad fuerte, una educación de calidad y unos servicios sociales dignos, así como por una tierra de oportunidades donde los jóvenes puedan desarrollarse, trabajar, tener una vivienda y formar una familia. "Queremos que la primera opción sea quedarse", ha subrayado.

Para ello ve necesaria "una economía que facilite la vida a las familias y que no ponga trabas al tejido productivo" porque, según él, "no hay bienestar sin prosperidad".

SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA DANA

Durante su intervención, Llorca ha aludido a la dana de 2024, que provocó 233 fallecidos, a unas semanas de su segundo aniversario: "Queremos también una tierra más segura y protegida. Ahora hará dos años, la dana nos golpeó con una crueldad que no olvidaremos. Las víctimas y sus familias estarán siempre en nuestra memoria. Por eso trabajamos en la reconstrucción y en una tierra mejor preparada".

Para lograr estos objetivos ha hecho hincapié en la importancia de "la voz propia del pueblo valenciano": "Una voz que no necesita gritar, pero que se tiene que hacer escuchar. No es la voz del enfrentamiento ni del victimismo, sino de la de un pueblo trabajador, abierto y generoso".

En un 9 d'Octubre "especial" por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, fundador del Reino de València, el 'president' ha alabado la identidad valenciana y ha pedido mirar hacia el legado "diverso y plural" de la Comunitat Valenciana de hoy.

El legado "infinito" de una Comunitat, ha subrayado, "orgullosa de hablar en valenciano o en castellano, en libertad": "El de personas que hablan otros idiomas y que se acercan, cada día, a nuestras dos lenguas".

"Somos una tierra hecha de capas de gente que viene a trabajar, a respetar nuestras leyes y costumbres mientras aporta lo bueno y mejor de sí misma y a hacer suya esta tierra para ser un valenciano más", ha manifestado tras celebrar que el legado "continúa con la llevada de nuevos alicantinos, castellonenses y valencianos venidos de todo el mundo que han elegido esta tierra para estudiar, trabajar y, en definitiva, vivir".

También ha apuntado al "legado del bienestar, de la convivencia", para "construir lo que queremos dejar a las nuevas generaciones de valencianas y valencianos". "Cada generación es hija de su tiempo. Somos la suma de las lecciones que hemos aprendido, algunas muy amargas. Pero también lecciones de empatía y orgullo", ha manifestado.

Todo ello demuestra, según Llorca, que "la identidad valenciana esa la herramienta fundamental para seguir avanzando": "Una identidad que nunca ha necesitado ir contra nadie para ser ella misma. Y que no necesita renunciar a nada para ser, al mismo tiempo, una parte esencial de España y de Europa". Como ejemplos ha resaltado que la UPV es la primera universidad española que abre un campus en China o que los Premis Rei Jaume I se concedan en València.

"LO QUE QUEREMOS SER NO SE PIDE, SE EJERCE Y SE DEFIENDE"

El jefe del Consell ha afirmado que las señas de identidad valencianas como la Senyera, la lengua y las tradiciones "no tienen propietarios, son de todos", y ha reivindicado el autogobierno como "la expresión contemporánea de esa voluntad colectiva y la herramienta con la cual los valencianos deciden aquello que quieren ser". "Y lo que queremos ser no se pide, se ejerce y se defiende", ha insistido.

Y ha enfatizado: "La Senyera no tiene peajes. La lengua no pide más complicidad que el afecto. Y nuestras tradiciones no tienen propietarios: son de todos. Este 9 d'Octubre es una oportunidad para proclamar, con serenidad, pero con firmeza, que nadie tiene derecho a apropiarse de aquello que es de todos".

Porque ha señalado que sentir orgullo por la herencia recibida "también implica una enorme responsabilidad" y cada generación "puede limitarse a conservarla o puede enriquecerla, ampliarla y entregarla mejorada a quienes vienen detrás".

Juanfran Pérez Llorca ha felicitado a todas las personas y entidades premiadas este 9 d'Octubre "por su talento y compromiso y trayectoria": "Son una guía y un ejemplo para ser mejores y forman parte del legado infinito de la Comunitat Valenciana".