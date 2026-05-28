Llorca reafirma el compromiso con las políticas sociales en el XXIX Congreso de FESBAL inaugurado por la Reina Sofía

Inauguración del XXIX congreso de la Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL) - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 28 May. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmado el compromiso del Consell con las políticas sociales y la lucha contra la pobreza "para lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva que no deje a nadie atrás y llegue a todos aquellos que más lo necesitan".

El jefe del Consell ha acompañado a la Reina Sofía en la inauguración del XXIX congreso de la Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL), celebrado en el Auditori y Palau de Congressos de Castelló, donde ha definido a los bancos de alimentos como "una red silenciosa, pero imprescindible", capaz de sostener, acompañar y proteger a miles de personas y familias vulnerables y "actuar donde en ocasiones la administración no puede llegar sola".

El 'president' ha recordado que el Gobierno valenciano ha reforzado este año el apoyo económico a estas entidades con más de 455.000 euros en subvenciones directas, una cifra que triplica la dotación destinada en 2024. Estas ayudas se canalizan a través de programas de lucha contra la pobreza y líneas financiadas también mediante el 0,7 por ciento del IRPF, "en un modelo basado en la transparencia y la eficacia".

Asimismo, ha reivindicado la transformación impulsada por el Consell en materia de políticas sociales y ha puesto como ejemplo la aprobación por unanimidad en Les Corts Valencianes de la nueva Ley del Voluntariado, la Ley de Accesibilidad Universal y la Ley de Perros Guía, normas que fortalecen el papel de las entidades sociales y avanzan hacia una sociedad más inclusiva, según ha dicho.

En su intervención, también ha destacado la puesta en marcha del Programa Básico de alimentos y bienes de primera necesidad, dotado con 17 millones de euros anuales procedentes del Fondo Social Europeo, que beneficiará este año a cerca de 28.000 personas, especialmente menores en situación de pobreza infantil.

Además, el 'president' ha recordado la activación de nuevas ayudas dirigidas a la maternidad vulnerable y a entidades locales y organizaciones sociales que trabajan contra el sinhogarismo, con una inversión conjunta superior a los 4 millones de euros.

"La lucha contra la pobreza nos compete a todos como sociedad", ha afirmado Pérez Llorca, quien ha insistido en que las entidades sociales son esenciales porque "transforman los recursos públicos y la solidaridad ciudadana y empresarial en impacto real" y porque "ponen rostro, empatía y humanidad a cada ayuda y acompañamiento".

NUEVA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN

El 'president' ha asegurado que la pobreza no es una cifra ni una estadística, sino una realidad que interpela directamente a la conciencia colectiva, y ha defendido la necesidad de actuar desde las instituciones.

En este contexto, ha anunciado la entrada en vigor el próximo mes de octubre de la nueva Ley de la Renta Valenciana de Inclusión, que permitirá compatibilizar la percepción de prestaciones sociales con el acceso al empleo, rompiendo así "la trampa de la pobreza" y favoreciendo la inserción laboral de las personas beneficiarias".

Pérez Llorca ha concluido reiterando su agradecimiento a la Federación Española de Bancos de Alimentos por celebrar este congreso en Castellón y ha expresado su deseo de que "algún día estos encuentros se celebren únicamente para recordar, en pasado, el trabajo realizado desde la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan".

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha apuntado que, a pesar de que en España se tirán 7,7 millones de toneladas de alimentos al año, se sigue sin poder erradicar el hambre. "Afortunadamente están los 54 bancos de alimentos de España y los 3.300 voluntarios, y hoy es un día grande para Castellón porque este Aditorio está lleno de héroes de carne y hueso", ha añadido.

El subdirector general social de la Fundación 'La Caixa', Marc Simón, ha subrayado que este congreso "representa una iniciativa de la socidad civil para ayudar a las personas que lo necesitan y una visión de colaboración". Ha apuntado que la colaboración de 'La Caixa' con los bancos de alimentos es histórica desde que comenzase en la década de 2010.

CONCENTRACIÓN DE PROFESORES

Parte de los profesores que permanecen en huelga indefinida en la Comunitat Valenciana y que hoy han protagonizado una bicicletada reivindicativa por las calles de Castelló en la que han participado unas 300 personas, según la Policía Local, se han concentrado frente al Auditori de Castelló, aprovechando la inauguración del Congreso de FESBAL.

Los docentes, ataviados con la camiseta verde en defensa de la enseñanza pública, han recibido al 'president' de la Generalitat, Juanjo Pérez Llorca, al grito de 'Pérez Llorca dimisión'. Así mismo han coreado al unísono 'que no, que no volem retallades en sanitat i educació' ('que no, que no queremos recortes en sanidad y educación').

A la salida de la Reina Sofía del Auditori, los profesores han intentado regalarle una camiseta en busca de su apoyo a las reivindiciones del colectivo.