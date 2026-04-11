Llorca recalca el apoyo del Consell a la inclusión del pueblo gitano y la apuesta por hacer de esta tierra un referente

Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano - GVA

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado el apoyo del Consell a la inclusión, respeto y visibilización del pueblo gitano en todos los ámbitos sociales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de ampliar las oportunidades reales de este colectivo.

De esta manera se ha expresado el jefe del Consell, durante la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, donde ha destacado los avances conseguidos por este colectivo, si bien ha precisado que "aún quedan cosas por hacer", por lo que se ha comprometido a "seguir trabajando" para que se sienta representado y "para que cada valenciano viva en una sociedad mejor, más justa y con mejor calidad de vida".

A la celebración también ha acudido la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, junto con otros miembros de las administraciones públicas. Además, se ha contado con la presencia de diversas entidades y asociaciones gitanas de toda la Comunitat Valenciana que han participado también con casetas informativas para el público asistente.

"Yo creo que la Comunitat Valenciana es, yo siempre lo digo, una tierra de hospitalidad, una tierra de diálogo, una tierra de convivencia, y hoy es un ejemplo de lo que somos el pueblo valenciano", ha proclamado Pérez Llorca.

En este sentido, ha subrayado que "hoy estamos poniendo valor el reconocimiento del Día del Pueblo Gitano, pero sobre todo de un pueblo que es tan valenciano como nosotros". Así, ha indicado: "Esta comunidad se ha convertido en una comunidad referente para la inclusión, para ellos", para recalcar posteriormente que "hoy lo que estamos haciendo es apoyarlos".

Del mismo modo, el 'president' considera que se hace un "gran trabajo" por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, así como de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

Dicho esto, Llorca, "en nombre de la Generalitat, ha reconocido el "esfuerzo" y la "dedicación" realizada por la "raza gitana" para "integrarse y sentirse valencianos". Por ello, ha deseado "seguir en esa línea de trabajo y de colaboración, especialmente en muchas líneas que tenemos colocadas en marcha".

El también líder del PPCV ha puesto de relieve que el Consell destina más de 12 millones de euros al año para la integración y educación "de los más pequeños" y, sobre todo, ha dicho, "para que esta tierra siga siendo una tierra de oportunidades para todos".

Al respecto, ha hecho referencia al Plan Vive, "el plan de vivienda más ambicioso de toda España, con el que tenemos más de 4.800 viviendas en marcha", así como a la apuesta por la juventud y la formación y por la rebaja de impuestos. Unas medidas, ha dicho, para hacer de la Comunitat Valenciana "una tierra de futuro, de esperanza y de oportunidades".

El 'president', que ha abogado por que el Día del Pueblo Gitano no sea solo una conmemoración de un día, sino un reconocimiento y un trabajo continuado en el tiempo, ha destacado la labor de la Generalitat para convertir a la Comunitat Valenciana "en un referente de las políticas sociales".

NECESIDADES DEL PUEBLO GITANO

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Valenciano del Pueblo Gitano, Jesús Ramírez, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que este día lo celebran como un "acto festivo sin dejar de reivindicar las necesidades que tiene el pueblo gitano para seguir avanzando en esta sociedad mayoritaria".

En esta línea, Ramírez ha hecho hincapié en que estas necesidades son "transversales": "Hay una estrategia valenciana aprobada este año, la 'Estrategia Valenciana de Inclusión del Pueblo Gitano', en la que se dividen siete ejes diferentes en el que hablamos de salud, empleo, formación, educación y vivienda".

"Tenemos una gran desventaja, y es que existe un racismo y un 'antigitanismo' que está instaurado en la sociedad, a veces incluso de forma inconsciente, solo por ser gitanos", ha lamentado y ha añadido que la mayoría de la sociedad debe "sensibilizarse con la causa gitana".

Respecto al papel de la administraciones, ha puesto en valor el programa 'Sarsalé' de acompañamiento educativo para los niños. Esta iniciativa se ha puesto en marcha desde las entidades gitanas junto a la Generalitat Valenciana. "Hemos conseguido unos resultados a corto plazo muy buenos y los que cosecharemos", ha afirmado.

MANIFIESTO

En la lectura del manifiesto, han subrayado que el pueblo gitano es "una identidad viva que no se ha rendido y que ha atravesado fronteras, leyes y sistemas, resistiendo al 'antigitanismo' en todas sus formas".

"La identidad romaní no es una etiqueta, ni un símbolo puntual, ni una celebración aislada sino el resultado de una construcción colectiva de siglos, un legado, un honor y una responsabilidad", han remarcado.

Además, han añadido que los gitanos de hoy recogen "este testigo con orgullo, el que nos entregaron nuestros familiares, nuestros mayores, nuestras raíces, porque sin respeto a quienes nos precedieron no hay identidad posible y sin su palabra, sin sus enseñanzas y sin su ejemplo no hay transmisión, y sin transmisión no hay pueblo".

Igualmente, han alertado de una realidad que "no puede seguir siendo ignorada": "La esperanza de vida del pueblo gitano continúa siendo significativamente menor que la del resto de la población". Esto es, han apuntado, consecuencia directa de factores estructurales como la pobreza, la exclusión social, las dificultades persistentes en el acceso a derechos fundamentales".

Finalmente, se ha contado con la actuación del artista flamenco Israel Fernández para clausurar el acto.