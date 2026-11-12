Llorca rechaza lecciones de vivienda del PSOE y les acusa de “esconder los problemas” con una huelga general

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado lecciones en materia de vivienda por parte del PSPV, al considerar que están “inhabilitados” tras “ocho años con cero viviendas” durante su etapa en el Consell y tres años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Gobierno, y ha acusado a los socialistas de “esconder los problemas” de la ciudadanía con la huelga general de este pasado 11N.

“Hay dos maneras de afrontar los problemas: escondiéndolos a través de una huelga general o gestionando. El día 29, estoy convencido de que la gente se decidirá por los que se dedican a gestionar y no como ustedes a embarrar”, ha espetado el también presidente de la gestora del PPCV al síndic del PSPV, José Muñoz, en la sesión de control en Les Corts, a dos semanas de las elecciones generales del 29N.

En su intervención, Muñoz ha denunciado que PP y Vox incluyeran en el pleno de la pasada jornada el debate de las enmiendas a la totalidad a la Ley del Suelo del Consell, en coincidencia con la huelga, “de manera brutalmente torticera y forzando el reglamento para demostrar que están con los fondos buitre”.

“Son un partido buitre”, ha dicho a los ‘populares’, y lo ha contrapuesto con los decretos de vivienda que se someten este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso. Además, ha denunciado que la Ley del Suelo es “la más especulativa de España” y ha exigido saber “qué promotores inmobiliarios” están detrás de ella.

Al margen de la vivienda, ha señalado que “parece que a Carlos Mazón –’expresident’ de la Generalitat y diputado del PP, ausente de nuevo en este pleno– no le han avisado que la huelga general fue ayer”. También ha reprochado a Llorca que la semana pasada no hubiera sesión de control, lo que cree que demuestra que “les avergüenza” el segundo aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024 provocó 234 fallecidos.

"CARA DURA"

En su primera réplica, el jefe del Consell ha criticado la “cara dura” del PSPV por hablar de vivienda tras “cero” construidas durante el anterior gobierno del Botànic, al tiempo que ha remarcado que los decretos que pasan este jueves por Diputación Permanente “perdieron la votación” inicial antes de la convocatoria electoral.

“Nadie confía en sus normas, esa es la realidad”, ha espetado a Muñoz, para afear que los socialistas sigan “hablando de Maricarmen –la anciana que fue desahuciada y que impulsó movilizaciones por la vivienda en toda España– después de haber fallecido”.

Y ha vuelto a aludir la huelga de este miércoles, convocada a nivel estatal por una vivienda y salarios dignos: “¿Saben dónde no se siguió? En Catalunya, donde gobiernan estos señores y los primos hermanos de Compromís: los independentistas. ¿Por qué fue más gente allí? Porque están hartos de todos ustedes”.

El síndic del PSPV, en su segundo turno, ha reiterado sus críticas al PP y a Llorca por el “enchufe” de su pareja en una plaza de funcionaria en la Diputació de València –a la que posteriormente renunció– y por la investigación judicial de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus de Alicante –de las que se beneficiaron cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos.

Ha aludido seguidamente al supuesto dosier que apunta a irregularidades por parte de Llorca y de su entorno, que los socialistas valencianos han llevado esta semana a Fiscalía. “Las explicaciones que usted no quiso dar en el parlamento las tendrá que dar en el juzgado”, ha avisado a Llorca.

LAS DIETAS DE MAZÓN

Y le ha reprochado que siga “protegiendo” a Mazón como aforado, más todavía después de saber que ha cobrado casi 2.000 euros de Les Corts por kilometraje cuando dispone de chófer como ‘expresident’. “¿Usted me habla de jetas?”, ha preguntado a Llorca, para volver a criticar que fuera a la final del Mundial de fútbol en Nueva York “invitado por no se sabe qué”.

Sobre vivienda, ha remarcado que la “realidad” del plan Vive de la Generalitat es que “se han construido cero” inmuebles, ya que “activar no es construir”. Y ha reivindicado: “El 29N se va a decidir un país que va a gobernar para la mayoría y no para la minoría (...) Y en mayo les vamos a desahuciar de la Generalitat como hacen los demócratas: votando”.

En su segunda réplica, el ‘president’ ha defendido que “la vivienda se soluciona gestionando” y, para ello, “lo primero es tener presupuestos, lo segundo es bajar impuestos, especialmente para la adquisición de vivienda” –”lo que hemos hecho aquí y ustedes no han hecho en Madrid”--, y “por supuesto, construir más viviendas”, con actualmente “casi 7.000” en marcha en la Comunitat.

Dicho esto, Llorca ha aludido a la denuncia presentada por el PSPV sobre el dosier. “¿Si vuelven a archivarla, como tantas que me han puesto, su partido asumirá alguna responsabilidad? ¿O van a seguir intentando difamar mi honor? Porque yo estoy muy tranquilo con ello”, ha dicho a Muñoz.

Y ha cuestionado si el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, aprovechó para “recoger la citación que le va a sentar en el banquillo”, después de que un tribunal le ordenara como medida cautelar retirar de redes sociales las manifestaciones vertidas en el vídeo que colgó atribuyendo al PP las pintadas realizadas sobre la fachada de la sede socialista en València a mediados de 2025.

“Ustedes están inhabilitados para hablar: en tres años han sido incapaces de aprobar presupuestos y solo se han dedicado a robar. Los españoles se han cansado de ver cómo robaban”, ha dicho a los socialistas en este punto.

MORANT Y PUENTE

Llorca ha subrayado que “el tema es muy serio” y ha aludido al accidente ferroviario de Urda (Toledo), para acusar al Gobierno de haber “robado” el dinero destinado a la seguridad de los trenes y de “no asumir ninguna responsabilidad” ni tras el siniestro de Adamuz (Córdoba) el pasado enero ni ahora.

“Asumir una responsabilidad no es dejar a Óscar Puente –dimitido ministro de Transportes tras Urda– en la Diputación Permanente o que dimita el día después de no tener que dejar las listas (del 29N), porque va a seguir de diputado con el apoyo de Compromís. Esa es la realidad”, ha esgrimido.

Y “para más inri”, ha criticado que la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, “gritara dignidad por Puente” el pasado viernes en el mitin que protagonizó en València el presidente Pedro Sánchez. En ese momento, ha señalado, “se levantó la principal sospechosa de haber filtrado un audio del maquinista que había fallecido”, al que a su juicio el Gobierno “pretendía cargarle el mochuelo para quitarle responsabilidad a Puente y a Sánhez”: “Vergüenza torera es lo que tienen ustedes”.