Llorca reivindica en la World Travel Market la gastronomía como motor turístico y económico de la Comunitat

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la World Travel Market.
Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la World Travel Market. - GVA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 10:01
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   LONDRES, 5 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Pablo Fortea) -

   El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la gastronomía como motor "turístico, económico, de empleo y de oportunidades" de la Comunitat Valenciana en el marco del certamen World Travel Market, que se celebra del 3 al 5 de noviembre en Londres.

   Durante su participación anoche en un encuentro con Forbes Travel España para promocionar la gastronomía y la oferta experiencial de la Comunitat Valenciana dirigido a profesionales del sector turístico, el jefe del Consell ha subrayado que la estrategia del Ejecutivo valenciano para el mercado británico se centra en la diversificación de la demanda turística y el fomento de la llegada de turistas durante todo el año mediante el turismo urbano, gastronómico, deportivo, cultural, de bienestar o de interior.

   En este sentido, ha asegurado que el territorio valenciano ha alcanzado un "importante reconocimiento internacional" como destino gastronómico y lo ha atribuido a que, en la gastronomía valenciana, "se puede ver la honestidad de quienes trabajan el campo, el esfuerzo de nuestras lonjas y de todos aquellos que se dedican a elaborar nuestros productos más característicos como el turrón, la horchata o el chocolate".

   "Contamos con tres elementos que nos diferencian, empezando por lo que sabemos hacer con el producto, siguiendo por las manos que lo elaboran y terminando por lo que se consigue alrededor de una mesa como fortalecer los lazos de amistad a través de la gastronomía", ha resumido Llorca.

ENCUENTRO CON FORBES TRAVEL

   En el evento con Forbes Travel España, la Generalitat ha presentado la gastronomía, el golf, el bienestar y el turismo de reuniones como propuestas para viajar fuera de la temporada alta.

   Esta acción forma parte de las actividades programadas por el Ejecutivo valenciano para la promoción internacional del destino y tiene como objetivo dar a conocer la diversidad de su oferta turística ante profesionales, medios de comunicación y prescriptores del mercado británico.

   La presentación institucional y la degustación de productos y elaboraciones valencianas han permitido acercar a los asistentes una oferta vinculada al territorio, al producto local y al talento de sus profesionales.

   Al evento, que ha contado también con la participación de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, han asistido empresas como Destinia, Expedia, Love Holidays, Holiday Pirates, Your Golf Travel, Hays Travel, Global Travel Connections, Jura Travel, W2M y Workham Hotels.

   También han asistido periodistas y colaboradores de medios de comunicación como The Times, The Telegraph, Euronews, The Spectator, Wanderlust, The Cheshire Magazine, The Wellness Traveler y Top Viajes, junto a creadores de contenido especializados en viajes y gastronomía.

LA GASTRONOMÍA COMO EXPERIENCIA TURÍSTICA

   Según la Generalitat, la degustación ha acercado a los asistentes una muestra de la cocina valenciana, con una estación de arroces a cargo del restaurante El Xato, de La Nucía, y una propuesta de postres de Paco Torreblanca. El menú ha incluido, además de productos valencianos, vinos de la Comunitat Valenciana.

   A través de la marca gastroturística L'Exquisit Mediterrani, la Generalitat proyecta una identidad gastronómica basada en "la calidad, la autenticidad y la hospitalidad". La marca une producto local, talento profesional y promoción turística para acercar al visitante los paisajes, mercados, oficios y formas de vivir de la Comunitat Valenciana durante todo el año.

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