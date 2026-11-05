Llorca reivindica en la World Travel Market la gastronomía como motor turístico y económico de la Comunitat

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la World Travel Market. - GVA

LONDRES, 5 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Pablo Fortea) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la gastronomía como motor "turístico, económico, de empleo y de oportunidades" de la Comunitat Valenciana en el marco del certamen World Travel Market, que se celebra del 3 al 5 de noviembre en Londres.

Durante su participación anoche en un encuentro con Forbes Travel España para promocionar la gastronomía y la oferta experiencial de la Comunitat Valenciana dirigido a profesionales del sector turístico, el jefe del Consell ha subrayado que la estrategia del Ejecutivo valenciano para el mercado británico se centra en la diversificación de la demanda turística y el fomento de la llegada de turistas durante todo el año mediante el turismo urbano, gastronómico, deportivo, cultural, de bienestar o de interior.

En este sentido, ha asegurado que el territorio valenciano ha alcanzado un "importante reconocimiento internacional" como destino gastronómico y lo ha atribuido a que, en la gastronomía valenciana, "se puede ver la honestidad de quienes trabajan el campo, el esfuerzo de nuestras lonjas y de todos aquellos que se dedican a elaborar nuestros productos más característicos como el turrón, la horchata o el chocolate".

"Contamos con tres elementos que nos diferencian, empezando por lo que sabemos hacer con el producto, siguiendo por las manos que lo elaboran y terminando por lo que se consigue alrededor de una mesa como fortalecer los lazos de amistad a través de la gastronomía", ha resumido Llorca.

ENCUENTRO CON FORBES TRAVEL

En el evento con Forbes Travel España, la Generalitat ha presentado la gastronomía, el golf, el bienestar y el turismo de reuniones como propuestas para viajar fuera de la temporada alta.

Esta acción forma parte de las actividades programadas por el Ejecutivo valenciano para la promoción internacional del destino y tiene como objetivo dar a conocer la diversidad de su oferta turística ante profesionales, medios de comunicación y prescriptores del mercado británico.

La presentación institucional y la degustación de productos y elaboraciones valencianas han permitido acercar a los asistentes una oferta vinculada al territorio, al producto local y al talento de sus profesionales.

Al evento, que ha contado también con la participación de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, han asistido empresas como Destinia, Expedia, Love Holidays, Holiday Pirates, Your Golf Travel, Hays Travel, Global Travel Connections, Jura Travel, W2M y Workham Hotels.

También han asistido periodistas y colaboradores de medios de comunicación como The Times, The Telegraph, Euronews, The Spectator, Wanderlust, The Cheshire Magazine, The Wellness Traveler y Top Viajes, junto a creadores de contenido especializados en viajes y gastronomía.

LA GASTRONOMÍA COMO EXPERIENCIA TURÍSTICA

Según la Generalitat, la degustación ha acercado a los asistentes una muestra de la cocina valenciana, con una estación de arroces a cargo del restaurante El Xato, de La Nucía, y una propuesta de postres de Paco Torreblanca. El menú ha incluido, además de productos valencianos, vinos de la Comunitat Valenciana.

A través de la marca gastroturística L'Exquisit Mediterrani, la Generalitat proyecta una identidad gastronómica basada en "la calidad, la autenticidad y la hospitalidad". La marca une producto local, talento profesional y promoción turística para acercar al visitante los paisajes, mercados, oficios y formas de vivir de la Comunitat Valenciana durante todo el año.