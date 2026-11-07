Llorca reprocha a Sánchez el mitin en València: "Vinieron a corear a Óscar Puente"

Llorca interviene en un encuentro con militantes en el Mercado de Colón de València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su intervención este viernes en un mitin en el polideportivo de El Cabanyal, en València, donde ha criticado que "vinieron a corear a Óscar Puente".

Así lo ha señalado en su intervención en un acto de precampaña organizado por el PP en el Mercado de Colón de València, un encuentro con militantes en el que ha participado junto con la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la alcaldesa de València y candidata al Congreso por la circunscripción, María José Catalá.

El 'president', que ha pedido a los asistentes que "no se confíen" ante el 29N y que vayan a votar, ha señalado que no siguió el mitin de Sánchez, pero se ha mostrado "convencido" de que "no vino aquí a decirnos que iba a arreglar lo de las obras antirriadas; que iba a arreglar las conexiones ferroviarias, que iba a hacernos viviendas, que hizo darnos las infraestructuras que necesitamos los valencianos".

"Vinieron a corear a Óscar Puente, se levantaron todos a corear a un ministro que dicen que ha dimitido pero que no ha dimitido aún porque sigue siendo diputado", ha reprochado Llorca, quien también ha hecho referencia a la dana de 2024 cuando, según ha dicho, "hubo dos formas de ayudarnos: la de un señor que vino y dijo 'si queréis ayuda nos la pedís'" --en referencia a Sánchez-- y la de otros dirigentes como Ayuso que "se volcó desde el primer día, que no preguntó nada, que llamó y que, gracias a ella, dispusimos de transporte público con autobuses y con personal de la Comunidad de Madrid".

Por tanto, ha reprochado que en el mitin "a eso vinieron, a decir y a hablarnos de la dignidad, y a vender su soufflé, su visión de España". Y se ha preguntado "qué visión de España puede tener una persona que cuando viene aquí en un Falcon al aeropuerto; del aeropuerto coge un helicóptero para ir a la ciudad y cuando llega en el helicóptero se sube a diez coches blindados y le llevan al sitio, entra a un pabellón cerrado, da el mitin y se va". En esta línea, le ha afeado que "no pisa" y "no está en la calle".

El 'president' ha defendido que la Comunitat Valenciana ha hecho "los deberes, y rápidos, y solos" porque "nunca nos han querido apoyar al Gobierno de España". Así, ha indicado que cuando estaba el gobierno del Botànic de PSPV y Compromís "nos crujían a impuestos". "Pagábamos impuestos por respirar y lo primero que hicimos al llegar fue empezar a bajarlos", ha sostenido, y ha subrayado que la Valenciana es "la primera comunidad autónoma de España con más deducciones en la renta".

Al respecto, ha mantenido que han "demostrado esas mentiras que dice la izquierda" de que los impuestos "son necesarios para nuestra calidad de vida". "Les hemos desmontado el chiringuito, porque aquí en la comunidad se pagan menos impuestos y se recauda más. Hemos recaudado un 31% más", ha sostenido.

Asimismo, ha afirmado que han reducido las listas de espera en sanidad y dependencia y han empezado a hacer "los colegios que hacen falta en esta comunidad". "Muchos se ponen camisetas y se manifiestan, pero nunca han hecho nada por la educación", ha criticado, y ha afirmado que "lo estamos haciendo nosotros, porque son dos formas de ver las cosas y son dos formas de gobernar".

"PAGAR EL CHORICEO"

Llorca también ha reprochado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, haya insinuado que "para arreglar el problema de la seguridad en los trenes habrá que subir los impuestos". "Qué poca dignidad y qué cara más dura hay que tener para decir eso, porque lo que quieren es subir los impuestos para pagar los desfalcos que han hecho Santos Cerdán y Ábalos, con las mordidas de las obras que tenían que ir para mejorar la seguridad de los trenes", ha lamentado y ha añadido: "Para pagar el choriceo al que nos han sometido todos estos años".

Para el 'president', con el gobierno del PP en la Comunitat han demostrado que "se puede gobernar de otra forma, que se puede gobernar sin crispar a la calle, sin dividir, sin enfrentar y, sobre todo, dando resultados".

Pérez Llorca se ha congratulado de las políticas de empleo y de las inversiones de empresas que han llegado a la Comunitat y que "van a generar 21.000 puestos de trabajo en el futuro". "Ese es el modelo que queremos", ha dicho y se ha comprometido a bajar los impuestos como la Comunidad de Madrid".

El 'president' ha lamentado el tiempo "perdido" con el Botànic y los gobierno de Sánchez que "nos ha castigado" y "marginado" con la financiación autonómica y ha destacado que en la última dana, Adam, la Generalitat ha sido la "única administración que ha dado ayudas a todos los municipios". "Y a ningún alcalde le hemos pedido el carné de nada", ha subrayado.

"CERO EN EL EXAMEN"

Llorca ha alabado la figura de la alcaldesa Catalá, número uno en la lista por Valencia y de la que ha señalado que "no podíamos encontrar mejor candidata" y la de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell y candidata al Senado. "El día va de mujeres preparadas y que tienen las ideas muy claras. El mejor feminismo es trabajar todos los días por todos, por ellas y por ellos, y estas mujeres que están aquí a mi lado lo hacen todos los días", ha defendido.

Y ha advertido a Gobierno que como da "tantos ceros" a la Comunitat, el 29N "vamos a ponerles un cero en el examen y a demostrar que estamos hartos y que queremos que Pedro Sánchez se vaya ya y que nos dejen de castigar a todos los valencianos y a todas las valencianas".

Así, ha dicho que quedan "veintitrés días" para las elecciones y "no podemos dejar a nadie sin pedirle que vaya a votar y que nos ayude a aportar ese cambio que necesita España y que verdaderamente necesita nuestra tierra". "Hemos emprendido un camino muy ambicioso que está dando resultados. Imaginaros esto que estamos haciendo solos, imaginaros si tenemos un Gobierno de España que nos apoye con Alberto Núñez Feijóo. Imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer", ha dicho.

Por ello, ha indicado que no solo son unas elecciones nacionales, sino que son "la posibilidad de volvernos a unir a todos los españoles, de volvernos a unir, el futuro nuestro y sobre todo de nuestras nuevas generaciones". El 'president' ha alabado a Feijóo, el trabajo que ha hecho en Galicia y ha subrayado la "enorme suerte" de mirar a otras comunidades donde también gobierna el PP. "Estamos demostrando que con tranquilidad, con las ideas claras, y con normalidad, somos capaces de cambiar las cosas. Esta vez sí, creéroslo, esta vez, Sánchez se va a la calle", ha concluido.