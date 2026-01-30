Llorca resalta que el Consell "cumple" con "demandas históricas" de Ontinyent

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado el "compromiso" del Ejecutivo valenciano con el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras en la localidad de Ontinyent - GVA

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado el "compromiso" del Ejecutivo valenciano con el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras en la localidad de Ontinyent, que "mejoran la calidad de vida de sus habitantes y fomentan el progreso socioeconómico de la comarca de la Vall d'Albaida".

Así se ha manifestado durante su visita al municipio, acompañado por el alcalde Jorge Rodríguez, donde ha puesto en valor la cooperación institucional para "avanzar juntos en las necesidades de los ciudadanos".

El jefe del Consell ha reiterado el apoyo de la Generalitat para cumplir con las "demandas históricas" de la ciudad y ha explicado que este respaldo se traduce en actuaciones como el nuevo Palacio de Justicia del que ha apuntado que "ya se ha firmado el acta de replanteo", la Facultad de Veterinaria y el desdoblamiento de la CV-60, entre otras.

El 'president' ha señalado que los proyectos que se están desarrollando en Ontinyent evidencian que el Consell "cumple con las demandas de la sociedad" y ha remarcado que "todos los compromisos que hemos adquirido ya están en marcha".

Así, se ha referido al nuevo hospital que ya cuenta con todo el equipamiento y estará a pleno rendimiento "antes del verano", así como la remodelación del antiguo centro hospitalario en un espacio para pacientes crónicos y de larga estancia.

FACULTAD DE VETERINARIA

Llorca ha puesto como ejemplo de esta colaboración la nueva Facultad de Veterinaria de la Universitat de València que "va a ser una realidad y situará en Ontinyent "la primera facultad pública de veterinaria en la Comunitat Valenciana".

La nueva facultad incluirá aularios, edificio departamental, hospital clínico veterinario, laboratorios y un centro de simulación lo que la posicionará como uno de los campus más modernos de Europa.

En este punto, el 'president' ha puesto en valor la apuesta de la Generalitat "por la gente joven" y ha destacado el compromiso con "fomentar la cultura del esfuerzo con iniciativas como la matrícula universitaria gratis en el primer curso al aprobar todas las asignaturas".

También ha reconocido el parque 'Mamàs Belgues' como un modelo en la transformación del espacio urbano que permite regenerar áreas, crear zonas verdes de uso ciudadano y, al mismo tiempo, crear un espacio seguro.

Y ha asegurado que este espacio "es un ejemplo de lo que nos demanda la sociedad de coordinación entre todas las administración para buscar una solución con rapidez que mejora la seguridad del municipio".

Para Pérez Llorca, esta actuación "es la línea a seguir para los parques fluviales que hemos diseñado en la reconstrucción de municipios damnificados por la cana".

En concreto, se van a destinar más de 150 millones de euros para estructurar dos grandes corredores verdes de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales que conectarán l'Albufera, el Parque Natural del Turia y el entorno de l'Horta. Una actuación que permitirá regenerar 1.500 hectáreas que quedaron muy dañadas por las riadas.

"TARDANZA" COMISIÓN MIXTA

Pérez Llorca ha lamentado la tardanza en la creación de la Comisión Mixta que "se tendría que haber hecho desde el primer día" y ha instado la colaboración de todas las administraciones para "trabajar en algo vital para los ciudadanos que es reforzar la seguridad en todas las zonas afectadas por la dana".

Durante su recorrido por Ontinyent, Pérez Llorca ha visitado el colegio La Concepción de Ontinyent, institución fundada en 1894 donde el jefe del Consell ha realizado un recorrido por instalaciones de este centro que cuenta con 900 alumnos.

Finalmente, el 'president' también ha acudido al Museo del Textil, un espacio donde se pone en valor la riqueza cultural e industrial del municipio y que preserva la identidad colectiva de la ciudad y su comarca durante generaciones.