Llorca, "satisfecho" del pacto PP-Vox para "garantizar que Sánchez no se apropie" del Senado

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "satisfecho" del acuerdo alcanzado entre PP y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado en las elecciones del 29N en determinadas circunscripciones, entre ellas Valencia y Castellón, porque ha defendido que el objetivo es garantizar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se apropie de una institución tan importante".

Así lo ha declarado tras la foto de familia del PP de Valencia ante las Torres de Serranos junto a los candidatos al Congreso y al Senado para el 29N, listas que encabezan la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, respectivamente.

Preguntado por las críticas de los partidos de izquierda al pacto PP-Vox en la Cámara Alta, Llorca ha asegurado que los 'populares' están "todos convencidos" de que este acuerdo es "una garantía, valga la redundancia, para garantizar que Sánchez no se va a apropiar de una institución tan importante como es el Senado".

"Nosotros tenemos claro nuestros pactos, parece ser que la izquierda no", ha lanzado, para señalar las críticas de "muchos dirigentes de Compromís en las Cortes Valencianas" al acuerdo PP-Vox.

Mientras tanto, ha señalado que "nadie critica que Esquerra Republicana de Catalunya esté hablando de países catalanes", cuando ha recordado que Compromís alcanzó un acuerdo con Esquerra Republicana del País Valencià y otras formaciones a la izquierda del PSOE para concurrir conjuntamente al Congreso con la marca Compromís-Front Valencià. "Por lo tanto, a la izquierda, en ese sentido, hay que hacerle poco caso", ha zanjado.

Cuestionado entonces por si está satisfecho del acuerdo PP-Vox, Llorca se ha definido como "un defensor del diálogo, un defensor del entendimiento" y ha asegurado que "los acuerdos han venido muy bien a esta tierra": "Aquí se apostó por una política de cambio y esta política de cambio es una realidad en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, yo sí que estoy satisfecho de ese acuerdo".

"CONVENCIDO DE QUE "LA GENTE VA A VOTAR CAMBIO"

Respecto a si ve "alguna posibilidad de que no ganen en el Senado" PP y Vox, se ha mostrado convencido de que "la sociedad está cansada del 'sanchismo'" y de un Gobierno que "no mejora la vida de los ciudadanos, que habla mucho de vivienda pero no ha hecho ninguna de protección oficial en estos ocho años o que habla mucho de la mujer y de la defensa de los derechos de la mujer y hemos tenido una legislatura donde los violadores y los maltratadores salen antes de la cárcel".

"La sociedad ya está cansada de eso, y está cansada sobre todo de la crispación. La gente quiere soluciones y no quiere discusiones. Y yo estoy convencido de que el 29 de noviembre la gente va a salir a votar cambio en España", ha aseverado.