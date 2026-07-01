Llorca sobre si espera de Feijóo un gesto que le confirme como candidato: "Tengo gestos de mi partido todos los días"

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado hoy respecto a si espera algún gesto del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le confirme como candidato a la Presidencia de la Generalitat durante su visita a Castelló el próximo viernes que tiene "muchos gestos" de su partido todos los días, como que Feijóo le pidiese que fuese presidente de la Generalitat. "No sé si habrá un gesto que supere eso", ha dicho.

Llorca se ha pronunciado así ante los medios de comunicación tras participar en el acto de toma de posesión como rector de la UJI de Jesús Lancis.

El jefe del Consell ha recordado que cada partido tiene sus tiempos y que su partido ha establecido que primero anunciará los candidatos a las capitales de provincias durante el mes de julio y que en septiembre anunciará los candidatos a las comunidades autónomas.

"Mi obligación es cumplir con esa misión que me pidieron Les Corts, que es trabajar todos los días para mejorar las condiciones de vida en la Comunitat Valenciana", ha concluido.