Llorca subraya la firmeza del Consell en aplicar un modelo fiscal que alivie los bolsillos de las rentas bajas y medias

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la "apuesta firme" del Gobierno valenciano en aplicar un modelo fiscal que "alivie los bolsillos" de las rentas bajas y medias de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha afirmado que con la aprobación este viernes en el pleno del Consell de la ampliación de los niveles de renta para que los ciudadanos se desgraven gastos de tratamientos bucales, compra de gafas o lentillas, gastos de tratamientos derivados de enfermedades raras o Alzheimer o por ir al gimnasio, "el Gobierno valenciano da un paso más en el cumplimiento de sus compromisos con los ciudadanos de esta tierra".

La ampliación de renta pasa de los 32.000 euros en declaración individual a 60.000 y en el caso de las declaraciones conjuntas de 48.000 euros a 78.000, ha informado la Generalitat en un comunicado. El 'president' ha recordado que de esta ampliación se beneficiarán 300.000 contribuyentes más, lo que supondrá que cerca de un millón de ciudadanos serán beneficiarios de esta medida.

Pérez Llorca ha indicado que estas ampliaciones tendrán un carácter retroactivo desde el 1/1/25 y se aplicarán en la campaña de la renta que comienza el próximo 8 de abril. "El aumento de los límites de renta suponen un ahorro adicional de 27,2 millones de euros a los valencianos en 2025, por lo que en total estamos hablando de que las deducciones sociosanitarias y deportivas en el IRPF supondrán un ahorro de en torno a 100 millones de euros en 2025", ha señalado. En 2023, el ahorro fue de 45 millones de euros y en 2024, de 67,4 millones.

"Desde la Generalitat trabajamos con mano firme en avanzar hacia una fiscalidad ordenada, justa y con la que se ha demostrado que es totalmente compatible seguir bajando impuestos y recaudar más", ha señalado el jefe del Consell.

Al respecto, Pérez Llorca ha recordado que la recaudación global de tributos de la Agencia Tributaria Valenciana en 2025 ha sido de 2.882 millones de euros, lo que supone cerca de un 14 por ciento más respecto a 2024.

Asimismo, ha indicado que, desde la puesta en marcha de la reforma fiscal en 2023 y al cierre de enero de 2026, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana "han ahorrado 398,2 millones de euros en diferentes impuestos en los que la Generalitat tiene competencias normativas".

De manera más concreta, ha explicado que el ahorro en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones alcanza los 232,2 millones de euros; las nuevas tarifas de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y otros colectivos vulnerables han supuesto un ahorro de 54 millones, a los que hay sumar los 112 millones de euros de IRPF.