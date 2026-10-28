Llorca se une al minuto de silencio por las víctimas como "gesto de recuerdo, respeto y solidaridad"

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

El president de la Generalitat se une al minuto de silencio por las víctimas del accidente en Urda.
El president de la Generalitat se une al minuto de silencio por las víctimas del accidente en Urda. - GVA
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 21:50
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   ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participado en Finestrat (Alicante) en el minuto de silencio que se ha desarrollado a las ocho de la tarde ante el Ayuntamiento en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

   Se trata de "un gesto de recuerdo, respeto y solidaridad con las víctimas de esta terrible tragedia y sus familias", ha manifestado el jefe del Consell en un mensaje en sus redes sociales.

   La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a las 20:00 horas un minuto de silencio a las puertas de los ayuntamientos de todo el país para expresar la solidaridad con las víctimas y sus allegados.

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