Llorca se une al minuto de silencio por las víctimas como "gesto de recuerdo, respeto y solidaridad"

El president de la Generalitat se une al minuto de silencio por las víctimas del accidente en Urda. - GVA

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participado en Finestrat (Alicante) en el minuto de silencio que se ha desarrollado a las ocho de la tarde ante el Ayuntamiento en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Se trata de "un gesto de recuerdo, respeto y solidaridad con las víctimas de esta terrible tragedia y sus familias", ha manifestado el jefe del Consell en un mensaje en sus redes sociales.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a las 20:00 horas un minuto de silencio a las puertas de los ayuntamientos de todo el país para expresar la solidaridad con las víctimas y sus allegados.