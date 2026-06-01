Llorca ve una "línea roja" en la negociación con sindicatos si hubiera alguna "presión" durante la PAU

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, este lunes en la Ciudad de la Luz de Alicante - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que en el caso de que hubiera acciones de "presión" por parte de sindicatos durante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que comienzan este martes, eso supondría una "línea roja" en la negociación en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria convocada en la Comunitat. "Por ahí no aceptaremos ningún tipo de negociación", ha advertido.

"Yo estoy convencido de que se desarrollarán con absoluta normalidad, los tribunales se han construido con absoluta normalidad", ha apuntado Pérez Llorca sobre la PAU, quien ha avisado que "utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro" y su "entrada a la universidad para hacer una presión" sería "una línea roja".

En el caso de que eso ocurriera, según el 'president', ello "no cumpliría la ley, no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido" el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). "Si estamos trabajando todos para mejorar la educación, es completamente contradictorio que algunos pretendan torpedear la educación en un momento tan determinante para tantos niños, tantas niñas y tantas familias", ha agregado.

En estos términos se ha expresado este lunes el jefe del Consell a preguntas de los medios de comunicación en Alicante, tras participar en un acto en la Ciudad de la Luz, en el inicio de la cuarta semana de la huelga indefinida, tras acabar sin acuerdo este domingo la novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

Desde primera hora de la mañana, a las puertas de las instalaciones de la Ciudad de la Luz, donde Pérez Llorca ha participado en un acto bajo el lema 'Una apuesta de presente y futuro para la Ciudad de la Luz', grupos de docentes se han manifestado, han lanzado proclamas y han exhibido pancartas en las que se ha podido leer 'Educación pública i de qualitat' o 'Fartavirus'.

Al ser preguntado por la agresión de un policía a una docente que se manifestaba este domingo en los alrededores de la Conselleria de Educación, Pérez Llorca ha dicho que eso "corresponde a la Delegación del Gobierno" en la Comunitat Valenciana, que ha anunciado que se ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente. "Yo ahí poco puedo decir porque no tengo tampoco mucha más información", ha añadido.

No obstante, el jefe del Consell ha condenado "cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga" y ha cuestionado a "aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar".

Al respecto, ha considerado que "si de verdad se quiere dialogar, si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción" ni "por qué romper la sede de otro sindicato porque piense de forma diferente o alentar actos vandálicos como estamos viendo en grupos de WhatsApp o de Telegram".

"ALGUNOS NO QUIEREN PACTAR, QUIEREN CONFRONTAR"

"O incluso ir comunicando cuestiones a los medios de comunicación totalmente ajenos a lo que pasa en una reunión", ha apuntado el 'president', para luego afirmar que "entonces te das cuenta" de que "algunos no quieren pactar, lo que quieren es confrontar".

Sobre la negociación, ha subrayado: "Yo insisto, y me reafirmo en que las propuestas que hemos recibido de los docentes las hemos estudiado, algunas las hemos mejorado, y hemos hecho un documento muy racional, muy objetivo, que garantiza una mejora de la educación en los próximos años".

"Luego ahí se puede matizar cualquier cosa, se puede adaptar cualquier cosa, pero lo que no queremos es ni romper el consenso ni atender ninguna estrategia que, insisto, que la única finalidad que persigue es lo contrario de lo que quiere un docente", ha apostillado.

El jefe del Consell ha aseverado que la Conselleria quiere "pensar en el futuro de la educación" y no "en crispar a la sociedad o intentar tensionar unas negociaciones que tienen que ser pacíficas y que tienen que ser dialogantes y, sobre todo, más cuando" se habla de los docentes.

"Tenemos una gran plantilla de profesores y de maestros que trabajan todos los días muy bien para garantizar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas", ha resaltado el 'president'.

"SECUESTRAN A PROPIOS COMPAÑEROS"

Pérez Llorca se ha mostrado "convencido de que ningún maestro y ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia, que lo difunden por ahí". "Estoy convencido de que ningún maestro y ningún profesor se identifica con aquellos que secuestran a propios compañeros o representantes sindicales hasta las dos de la mañana sin poder salir de un edificio o que se ponen a mover o a cortar el tráfico sin tener autorización o a cerrar una puerta para que nadie salga", ha indicado en alusión a la reunión celebrada en Conselleria este domingo.

"Yo no me creo que ningún maestro ni ningún profesor de la Comunitat Valenciana se sienta identificado con eso. Yo tampoco. Además, no tiene sentido. No tiene sentido que cuando estás sentado en una mesa, que estás dialogando, que todos los días, por poco que sea, se ha avanzado en un documento que recoja las necesidades técnicas que piden los profesores y los maestros, alguien tenga más interés en confrontar y en agitar que verdaderamente en pactar y en firmar", ha subrayado.

DEFIENDE LA "OFERTA" DE EDUCACIÓN

Pérez Llorca ha defendido que "se han bajado las ratios" y "se han subido los salarios a los profesores". "La oferta de la Comunitat Valenciana sigue siendo más alta que la oferta que han firmado en Cataluña, mucho más alta", ha enfatizado.

"Se han bajado las ratios, se han establecido mejoras en las plantillas, se ha hecho un plan de infraestructuras educativas como nunca, como nunca se había hecho. Se ha hecho un plan de climatización de todos los colegios e institutos que no existía y que ya está todo plasmado y escrito en el presupuesto", ha indicado.

Según el 'president', "todas y cada una de las reivindicaciones que han hecho el sector educativo, los docentes, se han tenido en cuenta, se han estudiado y se han presupuestado" y, "a diferencia de lo que pueda pasar en otras regiones, aquí lo que se firma se cumple".

"Todo aquello que asumamos es aquello que se puede realizar y que puede garantizar una mejora en el sistema educativo, pero insisto, en los seis o siete puntos que han planteado los docentes, en los seis o siete puntos ha habido una cesión, ha habido un diálogo, ha habido un entendimiento y en todos los puntos ha habido una mejora que ha presentado la Generalitat Valenciana", ha añadido.

Y ha sentenciado: "Si todos tenemos el mismo objetivo, lo más fácil es llegar a un acuerdo y no intentar crispar, ni convulsionar, ni, sobre todo, hacer actos violentos que yo creo que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen".