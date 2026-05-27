Llorca ve "positivo" que haya congreso regional del PPCV pero recalca que depende de la dirección nacional convocarlo

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "bueno y positivo" que haya congreso regional del PPCV en los próximos meses, aunque ha recalcado que depende de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo convocarlo cuando considere, al tiempo que ha insistido en que estas cuestiones no le "quitan el sueño", como tampoco ser el candidato, porque está centrado en trabajar para mejorar la Comunitat Valenciana desde el Consell.

Así lo ha manifestado en un acto organizado por 'El Confidencial' este miércoles en València, en el que ha asegurado que cada día se encuentra más "cómodo" y "mejor" como jefe del Consell, dado que el Gobierno valenciano va "cumpliendo hitos". Por eso mismo, ha garantizado que será "disciplinado" y asumirá "lo que decida el partido" sobre su candidatura a revalidar la Generalitat. "Igual que lo soy para unas cosas lo soy para otras", ha indicado.

Sobre el congreso regional del PPCV, Llorca ha afirmado que siempre ha sido un "defensor" de estos cónclaves, opinión que mantiene a día de hoy, pero ha señalado que la facultad para convocar el valenciano corresponde a 'Génova', que lo hará cuando sea el "mejor momento". "Es bueno y positivo que haya congresos", ha resaltado.

Respecto a las aspiraciones del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps, ha asegurado que, si es militante y está "al corriente de pagos", tiene "todo el derecho del mundo" a presentarse para liderar el partido. "No tengo ninguna animadversión, sino todo el respeto del mundo", ha subrayado. Sin embargo, ha considerado que Camps tiene más tiempo para estar centrado en cuestiones internas, mientras que él lo está en gobernar la Comunitat. "Es cuestión de prioridades", ha deslizado.

Por otro lado, respecto a la reconstrucción tras la dana, Pérez Llorca ha resaltado que en estos momentos ve "avances importantes" y se han conseguido "hitos", al tiempo que ha valorado que, tras la dimisión de Carlos Mazón y su relevo en la Presidencia de la Generalitat, se ha conseguido "recuperar la normalidad institucional, que hacía falta". Sobre las fases de la recuperación, ha reivindicado que en la actual el Consell ha "tomado ventaja" respecto a otras administraciones como el Gobierno de España.

HACIENDA, FINANCIACIÓN Y RELACIONES CON LAS CCAA

En cuanto a su próxima reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para abordar la cuestión de la financiación autonómica, ha instado al representante del Gobierno a aceptar el fondo de nivelación transitorio para la comunidades infrafinanciadas que exige la Generalitat como "gesto" para demostrar que tiene "voluntad de acuerdo". Ha insistido en que era lo que reivindicada España cuando era conseller en el gobierno de Ximo Puig.

Sobre la quita de la deuda, ha defendido que el PP no se ha movido de su postura y ha remarcado que quien se "salió de ese consenso" fue el PSPV al abandonar la Mesa per un Finançament Just. "Aquí había un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y los partidos que defendíamos tres cuestiones fundamentales: sistema de financiación, condonación de la deuda y fondo de nivelación", ha especificado.

Respecto a las relaciones con las comunidades autónomas, Llorca ha abogado por "sentarse todos juntos y buscar puntos en común", dado que cada presidente autonómico lógicamente "mira por su territorio", y ha sostenido que la Comunitat "no puede estar de espaldas a Cataluña" porque ambas regiones tienen "muchas cosas en común".

"Lo que no quiero es que nos miren por encima del hombro y se crean que tienen algún derecho sobre nosotros", ha apostillado, a la vez que ha apostado por una "interconexión" entre ambas comunidades, en la línea del Corredor Mediterráneo que las conecta. De hecho, ha desvelado que tiene "pendiente" reunirse con el 'president' de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

PACTOS CON VOX

En cuanto a los pactos con Vox, el jefe del Consell ha apostado por enmarcarlos en la "normalidad democrática" y por "no perder nunca de vista el prisma de lo que han decidido los ciudadanos". En la Comunitat Valenciana, ha asegurado que, tras ocho años de gobiernos de izquierdas, en 2023 hubo un "mensaje nítido y claro" de que los valencianos "querían un cambio" y un "gobierno de derechas".

En este sentido, tras las recientes elecciones en Andalucía, Pérez Llorca ha abogado por que el 'popular' Juanma Moreno gobierne en minoría y en solitario, porque así lo establece "el resultado obtenido" en las urnas, y ha recomendado a su homólogo andaluz "diálogo y entendimiento" para "avanzar".

En el plano nacional, ha augurado que, el día que Alberto Núñez Feijóo "sea presidente de España, que lo será, va a cambiar todo", y en esa línea ha confiado en que el PSOE "tras el 'sanchismo'" abra un "abanico de posibilidades de entendimiento y acuerdos". "Y si hay que hablar con Vox porque así los ciudadanos lo deciden, con absoluta normalidad se afrontará el diálogo y los acuerdos que se estimen oportunos", ha aventurado.

PRESUPUESTOS

Sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026 acordados con Vox, que se presentarán este viernes y se aprobarán a finales de julio, el 'president' de la Generalitat ha puesto en valor que no ha firmado "ningún documento" con esta formación, como tampoco lo hizo para ser investido. "Les he explicado --a los de Santiago Abascal-- lo que creo que es positivo y para mí eso es la prioridad nacional, atender las necesidades de los valencianos", ha aseverado.

También ha negado que el hecho de que fuera Vox quien anunciara este martes el acuerdo formara parte de una "estrategia" de ambos partidos y ha considerado "muy curioso" que el PSPV y Compromís, antes de conocer las cuentas autonómicas, ya avanzaran que las iban a rechazar "sin haberlas leído". "Sé que no van a votar a favor, pero primero que los vean", ha pedido, y ha mostrado al respecto "absoluta transparencia".

EDUCACIÓN, FISCALIDAD Y FORD

En materia educativa, el 'president' de la Generalitat ha destacado que los presupuestos convertirán a la Comunitat Valenciana en la tercera autonomía en gasto por estudiante, con una inversión de 7.600 euros por alumno. "De nada sirve la política si no somos capaces de cumplir los compromisos que adquirimos", ha valorado.

En materia fiscal, Juanfran Pérez Llorca ha adelantado que el Consell pondrá en marcha nuevas deducciones en el IRPF para las rentas bajas y medias. "No se trata de recaudar más, sino de gestionar y administrar mejor los recursos que obtengas", ha argumentado.

Sobre la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), ha destacado que la firma del óvalo anunció recientemente que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la factoría valenciana a partir de 2028, y ha bromeado con el nombre de este vehículo: "Espero que termine la bronca". También se ha mostrado "optimista" en que pueda llegar algún otro más.

Por todo ello, ha reivindicado la "normalidad institucional" de la Comunitat Valenciana, que en su "día a día" vive con "muy buenos datos de crecimiento de empleo y nuevas inversiones". "Se ha conseguido estabilidad", ha celebrado, y ha resaltado que la región "ha vuelto a ser tierra de oportunidades".