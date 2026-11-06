Llorca ve "triste" que Sánchez "empiece a preocuparse" por la Comunitat "a 23 días de dejar de ser presidente"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en primer plano en un acto en el Palacio de la Exposición. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "una pena" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empiece a preocuparse" por la Comunitat Valenciana "a 23 días de dejar de ser presidente".

Así lo ha aseverado el jefe del Consell, a preguntas de los medios, sobre "la importancia" que el territorio valenciano está adquiriendo para los partidos de cara a la campaña electoral del 29N con la presencia esta tarde de Sánchez en un mitin en València y mañana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también en un acto en la capital del Turia.

En opinión de Llorca, "que le dé importancia el Gobierno de España a la Comunidad Valenciana en la campaña electoral es un motivo más para evidenciar el poco interés que le han dado a esta tierra cuando legislaban o cuando gobernaban, el poco interés que han tenido con los valencianos y con las valencianas y el poco interés que han tenido con nuestra tierra".

"Incluso --ha remarcado-- en situaciones tan dramáticas como la dana del 2024, donde apenas se han atendido las necesidades de los municipios, y sobre todo, y lo más importante, apenas ha atendido el problema de la seguridad en los barrancos y en los cauces de los ríos".

"Qué pena y qué triste que a 23 días de que Sánchez deje de ser presidente del Gobierno se empiece a preocupar por nuestra tierra", ha exclamado el dirigente autonómico.