Lluch, García y Roig destacan el papel de la mujer en la ciencia: "El talento femenino ha existido siempre"

La oncóloga Anna Lluch, la astronauta Sara García y la restauradora Pilar Roig destacan el papel de la mujer en la ciencia y apuestan por romper estereotipos y aumentar su presencia en puestos de responsabilidad: "El talento femenino ha existido siempre".

Las tres especialistas han visitado este viernes la exposición 'Artefactos científicos', con la que la Universitat Politècnica de València (UPV) rinde homenaje a diferentes mujeres científicas recopilando sus objetos profesionales y cotidianos con el objetivo de "humanizar" a estas figuras y dar a conocer los detalles de su personalidad para "despertar la curiosidad y la empatía de las mujeres por la ciencia".

Entre otras piezas, la muestra recopila objetos de la física y química y pionera del radio y la radioactividad Marie Curie; la matemática y artífice de trayectorias espaciales Katherine Johnson; o la primatóloga, conservacionista y exploradora del comportamiento animal Jane Goodall, entre otras.

En declaraciones a los medios, la profesora emérita de la UPV, restauradora, catedrática y transmisora de saberes patrimoniales Pilar Roig ha afirmado que esta exposición es una "idea magnífica" porque es una manera de "dar a conocer nuestra trayectoria". Además, ha destacado que se encuentra "muy feliz y muy a gusto delante de mi vitrina, viendo aquellos objetos que considero que me definen".

Se ha mostrado especialmente orgullosa de que se incluyan utensilios que utilizaba su padre, "el primer catedrático de restauración que hubo en España y murió muy joven". También homenajea a quien fue su "padre académico", el restaurador de la Capilla Sixtina, Gianluigi Colalucci, con una de las fotos de la calle que le dedicó la UPV tras investirlo 'honoris causa'. Por último, a su "padre cultural", el poeta valenciano Francisco Brines, con un libro que "me ha llenado siempre en los momentos difíciles de mi vida y me he refugiado en sus poesías".

Roig ha aconsejado a las niñas que se interesen por la ciencia que estén "muy bien informadas, por eso es tan importante que esta exposición, que vengan a verla, que luego cuando tengan una información amplia podrán saber elegir mejor su futuro".

"He estado en Alboraia (València), en el colegio Ausiàs March en un aula con niños de nueve años donde han estado dos horas haciéndome preguntas sobre mi trabajo, y es la cosa más bonita que te puede pasar, porque estoy comunicando a niños algo que ellos empiezan a entender y es una manera de difundir nuestro trabajo y animarles", ha contado.

"LA INVESTIGACIÓN NECESITA MUCHOS RECURSOS"

Por su parte, la investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva) y catedrática de medicina Anna Lluch ha elegido objetos que le han dado desde diversas asociaciones de cáncer de mama o en los pueblos donde ha estado apoyando a las organizaciones.

"La investigación necesita muchos recursos e inevitablemente la sociedad cada vez se va concienciando más de los recursos que necesitamos y la importancia que tiene para continuar investigando porque sin la investigación no hay avances y no podemos profundizar en las nuevas tecnologías que hoy tiene el cáncer", ha remarcado.

En cuanto a la mujer en la ciencia, Lluch ha resaltado que tiene "esperanza de que todo no está perdido ya que tenemos muchas chicas que están estudiando carreras de ciencias y, además, la de medicina es una de las más queridas por ellas y eso nos hace mucha ilusión".

Sin embargo, ha incidido en que "lo que tenemos que conseguir es no solo que estudien la carrera, sino que ocupen puestos de responsabilidad, que verdaderamente vayan a ser patrocinadoras de las nuevas tecnologías de investigación y que no se queden en solo ser buenas médicas, porque tenemos que saber que la medicina sin el aporte de la investigación no sirve".

Para la bióloga molecular, investigadora en CNIO y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García, la iniciativa es "maravillosa" porque acerca esas figuras que "quizás simplemente has conocido lo que han conseguido, sus nombres, apellidos, su cargo y consigue humanizarlas, aterrizarlas y que toda la gente que las conozca en detalle y encuentre esos puntos de conexión y de empatía". "En mi caso me siento muy representada con la selección de objetos, aparte de que, estéticamente, me encanta como lo han dejado todo, porque son retazos de mi vida que quizá no todo el mundo conoce", ha señalado.

Entre los objetos que ha prestado está su tesis doctoral que ha comentado que "no es lo más representativo" de ellas como científica pero marcó "un punto de inflexión", ya que fue la primera vez que se sintió investigadora y capacitada para defender su trabajo con otros colegas científicos. En cuanto a su faceta como exploradora espacial, ha elegido el primer parche que le otorgaron en su proceso de selección para la ESA que simboliza un astronauta y la ropa que llevó para la ocasión.

"Hay otra parte que es muy representativa y que no todo el mundo conoce, que está completamente relacionada con la creatividad, la estética y la moda, por eso hay un ovillo, porque me gusta mucho hacer ganchillo y diseñar mis propias figuras", ha contado y ha añadido que hay un bolso que "combina a la perfección dos de mis facetas, que es la parte más de ingeniería, de construcción y la parte de la moda, porque es un bolso construido con legos y que simboliza una pantera rosa dibujada".

Finalmente, se encuentra en la exposición una pieza "muy especial" que le regaló su padre: "Mi padre era ebanista y es muy creativo y me hizo un bol con imanes de neodimio y luego construyó una cajita tallada en madera y lo metí dentro y le tengo mucho cariño".

"HISTÓRICAMENTE INVISIBILIZADO"

Además, García ha explicado que es "importante que las chicas tengan ejemplos de todo tipo, que sepan que el talento femenino ha existido siempre pero que, históricamente, ha estado muy invisibilizado, tanto en los libros de texto como en los medios de comunicación", ha incidido y ha agregado que "es muy difícil orientar tu futuro hacia una profesión que no sabes que existe o que no tienes idea de cómo es y de si va a ser para ti".

En este sentido, ha puesto en valor que conocer mujeres que se dedican a todo tipo de disciplinas y conocerlas en detalle, no solo sus logros profesionales, sino su personalidad y las dificultades que han encontrado en el camino, es "lo que creo que les puede dar la confianza de decir 'si ellas han llegado hasta ahí porque no yo' y que pueden ser lo que quieran".

"Este tipo de detalles de la personalidad de las científicas que están detrás de esos objetos, es lo que probablemente despierte la curiosidad de alguien que venga a visitar esta exposición y diga, 'a esta persona le gustaba el ganchillo, el tenis, o la literatura y a mí también' y esta mujer fue una gran astrofísica", ha resaltado.

Asimismo, ha añadido que "al final todos somos seres humanos y todos compartimos inseguridades, aficiones, no solo nos definen la categoría que la sociedad nos ha puesto, sino que somos muchas cosas y exposiciones como esta muestra el abanico de facetas que tiene una investigadora o una científica o una mujer en definitiva y eso es bonito".

'DONES EN LA CIÈNCIA'

Las investigadoras han animado a "romper estereotipos" en el encuentro 'Dones de Ciència' que se ha celebrado tras la visita a la exposición y han narrado momentos de su experiencia personal en los que han sentido que, como mujeres, tenían que demostrar "tres veces más" que sus compañeros para desarrollar sus iniciativas.