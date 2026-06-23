Lluci Juan lleva a Bruselas su exposición sobre la dana 'Paiporta 2024' en plena ola de calor en Europa

Exposición en Bruselas - LLUCI JUAN

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista valenciana Lluci Juan ha inaugurado en Bruselas (Bélgica) su exposición 'Paiporta 2024', nacida a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 víctimas mortales y dejó un impacto profundo sobre el territorio y la sociedad.

La llegada del proyecto a la capital comunitaria coincide con una ola de calor excepcional en Europa, un recordatorio contundente de la urgencia climática que atraviesa el trabajo, explica la creadora en un comunicado.

Las obras fueron creadas a partir del estudio de la artista en Paiporta, la considerada 'zona cero' de la catástrofe, y se exhiben ahora internacionalmente para dialogar con otros territorios afectados por inundaciones. Están expuestas en el espacio de arte contemporáneo Artists Club Coffre Fort de Bruselas.

'Paiporta 2024', que se ha expuesto previamente en Madrid y València, pone en valor la necesidad de pensar respuestas colectivas ante fenómenos meteorológicos extremos y de reconocer la memoria como una herramienta de reconstrucción. Sirve de homenaje a las comunidades afectadas y a todas las personas que trabajaron para salvar vidas.

Mientras la exposición reflexiona sobre la protección que ofrece la naturaleza ante las catástrofes, la imponente caja fuerte del Artists Club Coffre Fort actúa como una metáfora inversa: custodia las piezas que conservan las huellas reales de los perros de rescate, convirtiéndose en un contenedor simbólico de memoria, fragilidad y resistencia.

Este espacio, situado en el céntrico barrio de Sainte-Catherine, es un punto de encuentro del arte contemporáneo que se consolidó precisamente a partir del hallazgo de esta caja fuerte monumental integrada en la arquitectura.

El proyecto se ha realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura y con la colaboración de Tecnan, Sofcar y el Espai Valencià de Bèlgica. Se puede visitar en Bruselas hasta el próximo domingo, 28 de junio.

A la inauguración asistieron representantes de diversas instituciones, como Berta Corredor, de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Bélgica; Leticia Casaña, de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, y José Manuel Hernández Arroyo, de Europa Creativa. El acto estuvo amenizado con el vino de honor Teuladí, cortesía de la bodega valenciana El Angosto, reconocida por la recuperación de variedades autóctonas y su especialización en vinos mediterráneos de producción limitada.

Lluci Juan cuenta con más de 80 exposiciones y una trayectoria reconocida con diversos premios y muestras individuales. En su obra, que forma parte de colecciones públicas y privadas, combina creación, investigación y mediación cultural. Actualmente vive entre Madrid y València, manteniendo un diálogo constante entre centro, periferia y territorio vivido.