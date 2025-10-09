La lluvia cae con fuerza en la provincia de Alicante, con 91 l/m2 en Relleu y 72 l/m2 en Orxeta en poco más de una hora

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones están cayendo con fuerza este jueves en la provincia de Alicante, donde se han registrado con 91 litros por metro cuadrado (l/m2) "en poco más de una hora" en Relleu, concretamente en la estación de Pou Pequerina, y 72 l/m2 en Orxeta.

Así lo muestran los datos de Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) durante este jueves durante el paso de la dana Alice, que ha provocado la declaración por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la alerta naranja por lluvias en los litorales de la provincia de Valencia y Alicante.

Avamet ha señalado que los primeros chubascos de intensidad torrencial se han dado en el observatorio de Relleu en Pou Pequerina, donde en poco más de una hora se han acumulado 91 l/m2, y en Orxeta, con 72 l/m2, zona en la que está produciéndose una "subida rápida" del caudal del río.

Asimismo, ha precisado que algunos barrios de la ciudad de Alicante bordean los 30 l/m2 de precipitaciones y ha alertado que los núcleos de precipitación están muy estáticos, por lo que ha pedido precaución.

Igualmente, algunas estaciones de Aspe (el polideportivo) y Sant Vicent del Raspeig (CEIP Victoria Kent) se acercan a los 40 l/m2 en una hora. Concretamente, han registrado 39,2 y 38,6 l/m2, respectivamente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha resaltado que pasadas las 13.00 horas de este jueves, las tormentas, con "intensidad muy fuerte", están afectando a zonas de Alicante.

Por su parte, en la provincia de Valencia hay cese transitorio de las precipitaciones en el norte de Valencia, donde se abren algunos claros; mientras que llueve en zonas del extremo sur.

Además, ha precisado que el aeropuerto de Alicante-Elche está notificando un chubasco fuerte de lluvia con tormenta y visibilidad horizontal de 1.500 metros y ha confirmado que las tormentas están "muy activas" entre Sant Vicent del Raspeig, Alicante y zonas de la Vega Baja como Bigastro, con fuerte aparato eléctrico.

Aemet ha recordado que el episodio meteorológico "va a ser largo" y se prevé que se prolongue hasta el lunes. De hecho, Emergencias ha activado para este viernes alerta roja en el litoral sur de Alicante y alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, todo el litoral de Valencia y el interior sur de Valencia. Asimismo, habrá alerta amarilla en el interior de Alicante, el litoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Por su parte, para el sábado Aemet ha ampliado el aviso naranja a todo el litoral de Castellón, aunque ha recordado que los avisos están "en constante actualización".