La lluvia desluce la mascletà de Crespo al mojar el material: "Es una espinita que nos tenemos que quitar"

'Mascletà' De Pirotecnia Crespo - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lluvia que ha caído durante este martes por la mañana en València ha mojado parte del material pirotécnico de la 'mascletà' de Pirotecnia Crespo en la plaza del Ayuntamiento, lo que ha impedido realizar el espectáculo completo como estaba previsto a pesar de que no ha llovido a partir de las dos de la tarde. "Ha sido una espinita que me tengo que quitar sí o sí", ha manifestado el pirotécnico Vicente Rodríguez, visiblemente triste al finalizar el disparo.

Como marca el protocolo, se ha realizado un disparo manual seguro de parte del material afectado. Además, se ha avisado por megafonía al público de que no se acercara a las vallas del perímetro de la 'mascletà', que no se han quitado hasta la retirada de toda la pólvora que ha quedado sin disparar.

Pirotecnica Crespo, fundada en Alzira en 1920, había proyectado un disparo de 200 kilos de pólvora en 420 segundos, bajo el título 'El arte del sonido impuro' para la décima 'mascletà' del calendario pirotécnico de las Fallas 2026.

Sin embargo, a pesar de que ya no llovía tras el tradicional 'senyor pirotècnic, pot començar la mascletà', la lluvia de las horas anteriores ha mojado el material y ha obligado a dejar parte del disparo sin realizar, con lo que ha durado alrededor de cuatro minutos en lugar de los siete previstos.

Al finalizar, el pirotécnico ha sido recibido con aplausos y gestos de ánimo en el balcón del Ayuntamiento. "Se ha mojado el módulo, se ha mojado el material, ha ido muy lento también, igual que las retenciones terrestres. Ha sido muy triste", ha declarado a la prensa Vicent Rodríguez, responsable de Pirotecnia Crespo.

Tras celebrar que, en cualquier caso, no haya "pasado nada más" grave, el pirotécnico ha afirmado que espera quitarse esta "espinita" en la 'mascletà' que dispare en 2027 desde la 'catedral de la pólvora'. "Ahí sí que me va a tocar un sol que flipas", ha augurado, y ha agradecido el apoyo recibido.

Además, ha señalado que es mejor disparar el material que se haya podido que dejarlo sin hacerlo, "por la seguridad de la gente" y también de los pirotécnicos. Debido a ello ha lamentado que haya quedado una 'mascletà' "un poco rara", aunque "era lo que tocaba".

"VOLVER CON FUERZA" EN 2027

"Tengo una espinita clavada que sí o sí me tengo que quitar. Hay que seguir adelante, cumplir con las Fallas, que haga buen tiempo para todos y volver el año que viene con fuerzas", ha deseado, y ha asegurado que "nunca" le había pasado algo así en una 'mascletà'.

Pirotecnia Crespo, que lleva disparando en la plaza del Ayuntamiento desde 1989, tenía previsto disparar este martes una 'mascletà' con "muchas sorpresas", empezando con humo de colores y monotiros secuenciales de truenos y silbatos con colorido rojo y candelas efecto 'cracket'. Estaba proyectada con cinco secciones terrestres compuestas en su totalidad por su famoso "trueno Crespo doble" de diferentes calibres y un terremoto muy sonoro gracias al efecto "araña infernal", con doble turbo tronador y golpe de mil truenos de aviso durante diez segundos por toda la plaza.

La décima gran 'mascletà' del calendario fallero ha contado con asistentes en el balcón consistorial como la piloto Nerea Martí, la regatista Blanca Fernández o integrantes de Fundación Levante UD. Del ámbito político han acudido las conselleras de Cultura e Industria, Mª del Carmen Ortí y Marian Cano, respectivamente.

El mundo fallero también ha estado presente con los cuadros directivos de las comisiones falleras Murillo-Palomar, Na Jordana, Avenida del Oeste, Plaza de la Merced y Convento Jerusalen-Matemático Marzal, así como con portavoces de las juntas locales falleras de Picassent, Alzira, Turís, Alginet, Puçol y Riba-Roja de Túria.

UNA ATENCIÓN SANITARIA

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado una única asistencias sanitaria por lipotimia, sin ninguna atención más ni evacuación a centro hospitalario.

Respecto a los recursos sanitarios, en la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, cinco vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Han trabajado 57 socorristas, 11 técnicos en emergencias sanitarias (TES), nueve enfermeras, dos médicos y dos coordinadores, hasta un total de 81 personas.