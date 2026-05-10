Una lluvia de pétalos en la procesión general pone el broche de oro al día grande de la patrona de la ciudad de València

Procesión general con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La procesión general con motivo de la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats ha puesto el broche de oro en la tarde de este domingo al día grande de la patrona de la ciudad de València. La marcha ha recorrido las calles del centro del 'cap i casal', por las que a su paso ha recibido el fervor y las muestras de cariño de los valencianos que han presenciado el desfile, protagonizando una lluvia de pétalos en varios tramos del recorrido.

La comitiva ha arrancado a las 17.30 horas con el desfile de las comisiones falleras de la ciudad. Una hora más tarde aproximadamente ha comenzado la solemne procesión, con el resto de entidades vinculadas a la Mare de Déu. La imagen de la Virgen ha salido por la puerta de los Apóstoles de la Catedral sobre las 19.40 horas.

La marcha ha discurrido por el itinerario habitual: la plaza de la Virgen, calle Caballeros, plaza del Tossal, calle Bolsería, plaza del Mercado, María Cristina, San Vicente, plaza de la Reina, calle del Mar, Avellanas, Palau y plaza de la Almoina.

La procesión ha estado presidida por el arzobispo de València, Enrique Benavent, acompañado por otras autoridades eclesiásticas, mientras que la representación institucional ha estado encabezada por la alcaldesa de València, María José Catalá, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y buena parte de la corporación municipal.

En esta ocasión, la imagen de la Virgen de los Desamparados ha sido llevada a hombros por cinco collas de unos 36 portadores cada grupo, distribuidos en diversos puntos del recorrido procesional.

En concreto, han sido la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados de València, que han efectuado la salida de la Catedral y han terminado su recorrido en la Basílica; la Mayordomía de San Nicolás de Bari de Requena (tramo Generalitat-Tossal); la Cofradía del Sant Sepulcre de Turís (Tossal-Bolsería); los Amigos Portadores del Santísimo Cristo de los Necesitados de Aldaia (Bolsería-Mercado Central) y los portadores de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Quart de Poblet (Mercado-Plaza Reina).

DE NUEVO, LLUVIA DE PÉTALOS

La procesión ha estrenado este año como novedad la marcha 'Mare dels Desamparats', del compositor Javier Forner, compuesta para acompañar este recorrido solemne por las calles de la ciudad. La obra ha nacido como un encargo de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados con el fin de dotar a esta "histórica" advocación de una marcha propia en el repertorio procesional.

El desfile se ha desarrollado en un ambiente emotivo y de devoción, en el que los miles de valencianos que han presenciado la misma han recibido la imagen de la Virgen con gritos de 'Visca la Mare de Déu' y con el lanzamiento de pétalos de flor desde los balcones. Uno de los momentos más emotivos se vive en la calle Avellanas, casi al final de recorrido, donde la 'Geperudeta' acaba tradicionalmente envuelta de una auténtica lluvia de pétalos.

Diferentes tramos han estado, un año más, engalanados para la ocasión, con decoraciones florales aéreas. Mientras, guirnaldas de flores naturales han decorado la plaza de la Virgen y diferentes reposteros con el escudo de la ciudad, acompañados con laterales vegetales. Esta decoración se ha sumado al tapiz floral instalado en la plaza de la Virgen, que evoca este año las pinturas de la bóveda de la Basílica, obra de Antonio Palomino.

Además de los actos religiosos, el fin de semana de celebración de la festividad de la Mare de Déu ha incluido cuatro 'dansaes' y el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal de València.

El día grande de la fiesta de la patrona de València, la Basílica ha acogido a las 05.00 horas la misa de Descoberta y a las 08.00 horas se ha celebrado la Missa d'Infants en el altar instalado en la plaza de la Virgen. A las 10.30 horas se ha iniciado el Traslado de la imagen de la Virgen, desde la Basílica hasta la Catedral, a las 12.00 horas se ha celebrado una misa en la Seo y a las 14.00 horas la plaza del Ayuntamiento ha acogido el disparo de una 'mascletà'.