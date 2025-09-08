Las lluvias dejan 30,8 l/m2 en una hora en Redován (Alicante), fuertes vientos y un reventón húmedo en la Vega Baja

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALICANTE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El episodio meteorológico que está afectando este lunes a la Comunitat Valenciana ha dejado precipitaciones de 30,8 litros por metro cuadrado (l/m2) en solo una hora en Redován (Alicante), lo que representa casi toda la lluvia caída en esta jornada, que asciende a 31 l/m2. En la comarca de la Vega Baja la tormenta ha dejado a su paso un reventón húmedo y rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora (km/h) en ese municipio y en Callosa de Segura.

Del mismo modo, han caído 29,3 l/m2 en Herbers (Castellón), que acumula 32,9 l/m2, en la comarca de Els Ports, según los registros de las estaciones de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), consultados por Europa Press sobre las 18.00 horas.

En lo que va de día, se han anotado 45,2 l/m2 en el municipio valenciano de Chella, 40 l/m2 en Anna, 38,6 l/m2 en Llocnou d'en Fenollet, 35,2 l/m2 en Enguera, 31 l/m2 en el centro de Cox, 30,3 l/m2 en Confrides y 27,4 en Xàtiva.

En la Vega Baja, la tormenta ha dejado a su paso un reventón húmedo y rachas de viento fuertes, de entre 90 y 100 kilómetros por hora (km/h) en Redován y en Callosa de Segura, según ha señalado el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA).

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un nuevo boletín de fenómenos meteorológicos donde ha recordado que sigue activa la alerta por lluvias de nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en la de Alicante y en el interior sur y litoral sur de Valencia.

También la alerta por tormentas nivel de naranja en toda la provincia de Alicante y en el interior sur y litoral sur de Valencia, así como la alerta por tormentas nivel de amarillo en toda la provincia de Castellón y en el interior norte y litoral norte de Valencia y la alerta por lluvias de nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de València.

INTERVENCIONES DE BOMBEROS

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) ha concretado a las 18.09 horas que en estos momentos tiene 18 intervenciones abiertas por fuertes vientos y precipitaciones intensas. Los primeros avisos datan de las 16.45 horas.

Casi todas las actuaciones se concentran en la Vega Baja con 16 intervenciones. Así, destacan seis en Cox y Redovan, tres en Orihuela y una en Callosa de Segura, a las que hay que sumar una en Villena y otra en Cocentaina.

Las intervenciones del cuerpo de bomberos se deben mayoritariamente a salvamentos en la vía pública e incidencias por caídas de árboles, problemas con postes y cableados de luz y dos achiques de agua.

Por su parte, el CCE ha indicado que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) ha notificado varios incidentes registrados a consecuencia de la caída de árboles y carteles en la zona de la Ribera.