Las lluvias descargan 30,40 l/m2 en La Torre y otros 29 l/m2 en el Parque de Cabecera

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las lluvias han descargado esta noche 30,40 l/m2 en la pedanía valenciana de La Torre, mientras que han dejado 29 l/m2 en el Parque de Cabecera, según el pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, los barrios de Benimàmet y Vara de Quart han anotado 23,50 l/m2, mientras que Mestalla ha registrado 21,25 l/m2. Alameda ha llegado a los 19 l/m2 y Bombeo Massarroojos a 18,60.
Así mismo, Grandes Vías ha anotado 18,40 l/m2; Ronda Sur, 8,50; Ibiza, 6,50; Cano Molinera, 2,10; y El Saler, 0,20 l/m2. Por el momento no hay incidencias significativas.