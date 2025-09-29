Las lluvias descargan con intensidad en La Safor y superan los 200 l/m2

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comarca valenciana de La Safor está registrando precipitaciones de gran intensidad y ha superado los 200 litros por metro cuadrado en el observatorio de Gandia-Parpalló Borell, acumulados en menos de cinco horas, según ha explicado la Associació Valenciana de Meteorología (AVAMET).

En concreto, en Gandia se han superado los 224 mm y en Barx, también en la Safor, se han registrado hasta 204 mm. En la misma comarca destacan los registros de Real de Gandia con 145 mm.

En este observatorio, según AVAMET, han caído 103 l/m2 en solo 40 minutOs. La lluvia es de inteNsidad torrencial y se ha mantenido el núcleo estático en la zona. La asociación pide mucha precaución por posibles subidas de golpe en caudales de ríos y barrancos de la zona.

Fuera de esta comarca, las lluvias han afectado con fuerza también al municipio valenciano de Pinet, en Vall d'Albaida, donde se han acumulado 187 mm.

En Eslida (Castellón) se ha llegado a los 180,6 mm. También en esta provincia, en la Plana Baixa, Sueras ha alcanzado 162 mm y l'Alúdia de Veo 161,6 mm, según AVAMET.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado a las 14.33 horas de "situación de normalidad" en los embalses y ha explicado que "en cuanto a caudales, de momento no hay registros de superación de umbrales". No obstante, ha alertado de "peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas", por lo que ha pedido "mucha precaución".

Efectivos de los Consorcios Provinciales de Bomberos llevan realizadas 35 intervenciones en la provincia de Valencia y ocho en Castellón por las lluvias de las últimas horas, según han informado ambos organismos. En las dos provincias están revisando barrancos y cauces de ríos.